【男排女將】鄧麗欣陳宇琛「避炎」取消咀戲　Stephy新劇停工：閉關近兩個月

▲ Stephy現身天水圍為《男排女將》開工。（樂天派工作室提供）

鄧麗欣（Stephy）昨日（26日）與顧定軒於天水圍為ViuTV新劇《男排女將》開工，久未拍攝港劇的鄧麗欣笑言很久沒試過拍戲拍那麼久。劇中的鄧麗欣與陳宇琛本來會有親吻鏡頭，不過二人為「避炎」而決定取消。

Stephy笑言閉關近兩個月是全新體驗，「很久沒試過拍一套戲拍那麼久，通常在香港拍電影最多都是於一個月內完成。」

▲ 顧定軒、鄧麗欣。（樂天派工作室提供）

她續指：「我入行第一年拍過電視劇，之後那麼多年都沒有在香港拍過，一開始不是很習慣，但拍了這麼久之後，慢慢和劇組、演員增進感情，大家好像一家人般，我見他們比媽咪更多，感覺很親切。」

近日疫情肆虐，Stephy不諱言拍攝進度也受到影響，「劇集有很多時會在室內運動場、公共地方取景，所以很多場口都要暫時停拍，亦未知場地何時重開。拍畢今天的戲份後會停一停，等待消息。」

▲ Stephy做足防疫措施，消毒搓手液不離身。（樂天派工作室提供）

但作為演員，拍攝時一定不能戴口罩上陣，被問到有否需要改動一些親密場面時，Stephy坦言原定要拍攝一場咀戲，但因為要「避炎」而取消。

她說：「原本我和阿Sam（陳宇琛）有場比較親密的戲，本來是會kiss的，雖然只是蜻蜓點水般錫，但在大家互相尊重的情況下商議過，決定借位拍攝。」