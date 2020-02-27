【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨 旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售【內附地址】
精明消費 15:05 2020/02/27
卡萊美（Colourmix）今日（27日）有殺菌搓手液返貨，數量有限，先到先得，售完即止。殺菌搓手液會在Colourmix、MORIMOR by Colourmix以及集團旗下兩大女士服裝品牌Wanko、Veeko，港澳全線合共超過130個銷售點即日起發售。
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- 醫院級殺菌成份 苯扎氯銨+乙醇
- 通過KFDA認證殺菌99.9%
- 輕便噴霧裝
- 添加甘油及荷荷巴油，性質溫和
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- 韓國製造
- 乙醇濃度62%
- KTR認證殺菌99.9%
- 含保濕成份甘油及蘆薈凝膠
Colourmix表示明白現時社會大眾對口罩同其他消毒產品嘅迫切需求，所有口罩產品均以現貨即場發售，不設留貨及預訂，售完即止。
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責任編輯：王芷瑩