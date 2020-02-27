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【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨　旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售【內附地址】

精明消費 15:05 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

卡萊美（Colourmix）有殺菌搓手液返貨。

卡萊美（Colourmix）今日（27日）有殺菌搓手液返貨，數量有限，先到先得，售完即止。殺菌搓手液會在Colourmix、MORIMOR by Colourmix以及集團旗下兩大女士服裝品牌Wanko、Veeko，港澳全線合共超過130個銷售點即日起發售。

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門市資料：WankoVeeko

Colourmix表示明白現時社會大眾對口罩同其他消毒產品嘅迫切需求，所有口罩產品均以現貨即場發售，不設留貨及預訂，售完即止。

【2月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

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