【新冠肺炎】有律師行指被拖數逾百萬　法援署指就承擔部份有爭議

▲ 本港法庭因應疫情，已停擺1個月，影響法律界生計。（資料圖片）

本港法庭因為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而停擺1個月，法律界生計大受影響，有處理法援署案件的律師指出，早於2016年審結的案件，至今仍未收到款項，估計律師行被法援拖欠逾百萬元。法援署回應查詢時指，每宗案件審核需時不一，相信上述案件涉及署方爭議有關費用是否應由署方承擔的個案。

法庭停擺近1個月，不少大律師及律師均對收入受影響而怨聲載道，大律師公會早前去信法援署，促署方趁著空窗期清繳拖欠業界的費用。據了解，有經常接法援署案件的律師指，法援署平均需時3至4年，始完成審批一宗案件的費用及向律師支付費用，律師指曾負責一宗早於2016年審結的案件，但至今仍未收到款項，估計其所屬律師樓累積被法援署拖欠的費用逾百萬元。

該律師透露，一般於案件審結後，律師樓會向署方提供帳單，署方會展開審批，期間亦會與律師等討價還價，若然律師有需要，可向署方申請一筆中期款項，以解燃眉之急。該律師坦言，律師樓早已習慣被拖欠費用，因此唯有拓展其他業務，因為不經法援署接下的案件，律師樓一般會要求客戶在案件開始前先預付一定金額，而且案件審結後亦往往能立刻收到款項。

另外，有經常接法援署民事案件的大律師指，民事案件一般所需評估時間較長，他雖然認為法援署做法有改善空間，但亦能體諒現有情況。

【新冠肺炎】停擺積存逾千案 法院擬政府停止在家辦公後恢復運作

法援署發言人回覆查詢時指，法庭停擺期間，法援署並沒有停止辦公，業界仍可繼續按慣常程序及方式提交律師費清單，署方亦有繼續處理相關審批工作。對於有律師指被拖欠費用多時，署方指審核訟費及支付業界律師費用所需的時間因應每宗個案而有所差異，其中很大程度取決於訟費清單所涉的項目多寡和金額、各方能否迅速就爭議的事項達成協議，例如有關費用是否應由署方承擔、或應支付的金額等，以及是否需要由法庭評定費用等因素。

對於上述個案，署方相信涉及署方爭議有關費用應否由署方承擔，建議有關律師行可直接與署方聯絡。

至於大律師公會早前去信法援署，促署方趁著法庭停擺期間繳清律師費，署方則認為公會並非「追數」，只是由於目前的疫情狀況，令很多案件審訊無可避免地被押後，故希望署方能在此期間採取特別措施，加快審核訟費，以及在案件未開審前便先行支付大律師準備案件的費用，以助業界渡過困境。

記者：楊詠渝