科大研究沙士與新型冠狀病毒具共同抗原　冀有助病毒學家研製疫苗

▲ 香港科技大學電子及計算機工程學系團隊，成功識別出沙士病毒與新冠肺炎的抗原表位基因，有20%的基因排序完全一致，有助疫苗研發。（受訪者提供）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）持續，本地各大專教授近日正積極協助研發疫苗，科大電子及計算機工程學系教授Matthew McKay，今日（27日）向傳媒表示，研究團隊比對新冠肺炎病毒與沙士病毒後，發現當中有20%的細胞抗原表位基因排列完全一致，認為此發現能有效縮短實驗生物學家研發疫苗的時間，但坦言現階段難評價研發研苗的成功率。

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病毒細胞抗原表位是指，能觸發人體產生針對該病毒免疫反應的蛋白組織，Matthew McKay指出例如沙士爆發期間，在沙士病毒中的「T 細胞」原表位，能有效於全球大部分人口中引發免疫反應。Matthew McKay領導的研究團隊自一月中取得新型冠狀病毒的圖譜開始，不斷比對沙士病毒與新型冠狀病毒中的細胞抗原表位數據。

而至本月中，其團隊發現沙士病毒當中的「B 細胞」和「 T 細胞」抗原表位，與新冠肺炎病毒的抗原表位中，有20%同時存在，相信有關20%細胞抗原表位能有效縮短疫苗研發的時間，希望了解病毒當中的關聯性，可以有助病毒學專家研製疫苗，有關研究已在科學期刊《病毒》中發表，團隊也呼籲全球科學家能利用此數據來研發疫苗。

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記者：鄧凱文