【口罩供應】莎莎全線再有消毒搓手液及濕紙巾返貨 指定分店發售防疫帽
精明消費 15:18 2020/02/27
新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批消毒搓手液及抗菌濕紙巾返貨，全線即時開售；防疫帽則在指定分店發售，先到先得，售完即止。
【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】
意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液 50ml
售價：$25/支, $100/5支（每人限購５支）
- 符合世界衛生組織(WHO)標準
- 有效抗菌、抗病毒(包括冠狀病毒🦠)
- 通過皮膚科測試
- 免沖水，15秒快速除菌
JMsolution Life 抗菌濕紙巾（20片/ 80片裝）
售價：$15-$35/件（每人限購3件）
- 有效清除99.9%細菌
- 快速清潔污垢，讓雙手保持清潔
韓國製ACE 防疫帽
售價：$99/件
- 透明面罩設計
- 覆蓋面積廣，能作全面防護
- 配搭口罩使用，可加強保護
指定莎莎分店有售：
莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。
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責任編輯：王芷瑩