【口罩供應】莎莎全線再有消毒搓手液及濕紙巾返貨　指定分店發售防疫帽

▲ 莎莎再一批消毒搓手液、抗菌濕紙巾及防疫帽返貨。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批消毒搓手液及抗菌濕紙巾返貨，全線即時開售；防疫帽則在指定分店發售，先到先得，售完即止。

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意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液 50ml

售價：$25/支, $100/5支（每人限購５支）

符合世界衛生組織(WHO)標準

有效抗菌、抗病毒(包括冠狀病毒🦠)

通過皮膚科測試

免沖水，15秒快速除菌

JMsolution Life 抗菌濕紙巾（20片/ 80片裝）

售價：$15-$35/件（每人限購3件）

有效清除99.9%細菌

快速清潔污垢，讓雙手保持清潔

韓國製ACE 防疫帽

售價：$99/件

透明面罩設計

覆蓋面積廣，能作全面防護

配搭口罩使用，可加強保護

指定莎莎分店有售：

▲ 韓國製ACE 防疫帽在指定莎莎分店有售。

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

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責任編輯：王芷瑩