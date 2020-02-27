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【口罩供應】莎莎全線再有消毒搓手液及濕紙巾返貨　指定分店發售防疫帽

精明消費 15:18 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

莎莎再一批消毒搓手液、抗菌濕紙巾及防疫帽返貨。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批消毒搓手液及抗菌濕紙巾返貨，全線即時開售；防疫帽則在指定分店發售，先到先得，售完即止。

【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩　先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液 50ml

售價：$25/支, $100/5支（每人限購５支）

  • 符合世界衛生組織(WHO)標準
  • 有效抗菌、抗病毒(包括冠狀病毒🦠)
  • 通過皮膚科測試
  • 免沖水，15秒快速除菌

JMsolution Life 抗菌濕紙巾（20片/ 80片裝）

售價：$15-$35/件（每人限購3件）

  • 有效清除99.9%細菌
  • 快速清潔污垢，讓雙手保持清潔

韓國製ACE 防疫帽

售價：$99/件

  • 透明面罩設計
  • 覆蓋面積廣，能作全面防護
  • 配搭口罩使用，可加強保護

指定莎莎分店有售：

韓國製ACE 防疫帽在指定莎莎分店有售。

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

【2月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 沙士 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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