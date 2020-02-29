▲ 【新冠肺炎】內地疾控中心研究茶可殺滅病毒，綠茶及鐵觀音或有效抑制新冠病毒。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，浙江省疾控中心日前發表一篇茶水研究，表示日常的飲用茶水，具有抗新型冠狀病毒作用，即茶水或有效抑制新冠病毒。

據內媒報道，浙江省疾控中心於官方微信發布一篇名為《茶水可殺滅並有效抑制細胞內新型冠狀病毒複製》的文章。研究組測試了綠茶、鐵觀音、大紅袍，稱取各類茶葉2克，用攝氏90度的50mL熱水沖泡30分鐘。後冷卻至室溫，用細胞維持液稀釋至各實驗濃度。

實驗以不同濃度的茶水（2.5-10 mg/mL）進行體外殺滅病毒試驗，將開水與市售飲用水設置為實驗對照組。

結果顯示，與未經茶水處理的病毒對照組比較，茶水處理組對新型冠狀病毒的核酸增殖量降低了1萬至10萬倍。而實驗對照組的增殖狀況，與病毒對照組一致，即是茶水對新型冠狀病毒具有良好的細胞外殺滅效果。

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另外，研究人員也採用茶水對新型冠狀病毒感染1小時後的細胞進行處理，培養48小時後，發現0.25 mg/mL的綠茶，1至2 mg/mL的大紅袍和0.5至1 mg/mL的鐵觀音，均具有抑制新型冠狀病毒複製的能力，抑制效果隨茶水濃度上升而提高。

故此，研究人員相信以茶多酚（包括兒茶素）為主體的茶水，在體外培養細胞中，對新型冠狀病毒具有良好的細胞外殺滅與細胞內增殖抑製作用。

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不過，研究結果備受網民質疑，隨後晚上更被刪除。對此，浙江省疾控中心相關負責人向內媒記者解釋，實驗有數據支撐，團隊流程操作科學嚴謹，刪除是因為有待進一步實驗，後續還會通過官方微信發布。

有另一工作人員透露，文章中的數據未經領導審批，日後在適合的時間，還會再次公布。

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責任編輯：羅嘉欣