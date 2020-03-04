【停課不停學】Home office兼顧育兒分配好時間　言語治療師媽媽：要為子女安排不同任務

▲ 言語治療師媽媽Amy表示，在家工作有更多機會培養孩子溝能能力，而困難是要一心二用，要比返工時有更好的工作流程規劃。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續下，家長需要在家工作（home office），言語治療師潘穎文便為一對子女，度身訂造課程，提升他們的創意和表達，她謂在家工作的開心，是多了親子時間，並有更多機會培養孩子溝能能力，而困難是要一心二用，比返工時更要規劃好工作流程，才可以順利兼顧home office和陪伴孩子。

▲ Amy笑謂現在同時把孩子時間表，融進自己的時間表。(受訪者提供)

潘穎文（Amy）服務於救世軍天鑰家庭及兒童發展中心，著有《教孩子說話從零歲起》，其子女分別是7歲栩樂及4歲栩悅。她謂疫情期內跟丈夫同時在家工作，沒有工人姐姐情況下，有時要合作照顧一對小朋友，她也正在把孩子時間表，融進自己的工作時間表，讓大人不被干擾下工作，同時又可同步支援子女學習。而她作為言語治療師，相信學說話要累積生活經驗，故這段時間，多了時間在家，也能讓小朋友可以深入體驗媽媽設計的活動，並動手動腦。

小朋友雖然沒返學，但並沒有停止學習，只是換了另一種方式。



另外，為了讓大家都有工作氣氛，也要作出特別家居安排。

▲ 晚上時段會進行恒常的親子活動，例如玩桌遊。(受訪者提供)

營造工作間環境

停課後，她把客廳改成更簡約，把子女的兩張書桌並排放在廳中，調教好高度，與其中一個孩子並肩而坐，把周圍環境收拾乾淨，好讓大家都能專心。

我會告訴小朋友我需要工作，讓他們明白。我工作的時候，孩子坐在身旁可以方便與他們互動，也讓孩子感到媽媽在。

她強調，在家工作只是換了環境，但天天同要滿足一定的工作量，並要交報告，故較大挑戰是小朋友分不到她是返工還是放假，當自己同時在趕工作，小朋友間中問她問題，腦袋便要習慣同時開動數個視窗，需要一心二用。

現時要學會一心二用，但只要每天安排好當天的工作流程，清晰自己要完成甚麼，便可容易同時照顧到小朋友，這也是嶄新的經歷。開心是多了親子時間，並有更多機會實踐我的信念。

▲ 遊戲都是就地取材，例如請孩子在雜誌上按部首找字。(受訪者提供)

安排字詞任務

現在小朋友因沒有正規課程，故她會編定的時間表，貼近子女返學朝9晚5點半的規律，早上子女做學校功課，她也專注自己的工作；下午為小朋友設計不同的小任務。

任務幾天轉一次，要視乎他們的興趣，可以不斷延伸。任務的設計也需要他們花心思和時間完成，才可讓我也可同時進行自己的工作。

▲ 字詞尋寶是把字卡和圖上分散在全屋不同角落，由媽媽出題，讓小朋友在3分鐘內在屋內找答案。(字詞尋寶是把字卡和圖上分散在全屋不同角落，由媽媽出題，讓小朋友在3分鐘內在屋內找答案。(受訪者提供)

她解釋這段時間子女比日常返學有不同的生活節奏，也比較放鬆，不必把學習定性在傳統的模式，以下是她近期在家中設計的活動：

1.請兒子閱讀中英圖書後，找出書本中講到感受的詞彙，把字詞寫下來，並在旁畫圖畫，建議可讓孩子選擇他們喜歡的記事本，詞彙簿不要用一般的白底，而用可以在上面刮字的那種，增加寫字的趣味。

2.玩字詞尋寶遊戲，由媽媽把答案字卡或圖卡，先分散埋藏在全屋不同角落，由媽媽出題，例如：要找出圓型、有指針的東西，再請孩子在3分鐘內在屋內找答案，玩的時候，他們已聽到一些形容詞，同時培養到理解能力。

3.利用孩子在看的中英圖書，雜誌等，請他們找出某部首的字。

▲ 詞彙簿不要用一般的白底，小朋友用刮字的本子，更能增加寫字的趣味。(受訪者提供)

摺膠袋培養解難

Amy笑謂平時自己和子女各有各忙，很多家務並不能仔細指導，她正好利用停課期教孩子，包括教他們執拾床鋪、學習把膠袋摺成小三角，也曾請小朋友負責晚簡單菜式，在YouTube中找食譜，然後跟住煮。

我會先問他們想吃甚麼，例如番茄豬排，由是否需要落街買材料，掌握YouTube的步驟，到把菜煮出來，由大人去引導小朋友做決定的過程，孩子已在訓練到聆聽和應變；摺膠袋時，大家討論這種摺法是否最好，有沒有其他更好的方法，等他自己分析。

▲ 請小朋友負責晚簡單菜式，在YouTube中找食譜，然後跟住煮。(受訪者提供)

▲ 大仔玩摺膠袋，培養解難。(受訪者提供)

Amy補充，現時小朋友作文缺乏詞彙，或用的詞彙比較單一和空泛，有可能是生活上很少有機會跟大人討論。故家長不妨善用停課期，跟孩子日常交談中，多用相對平等的位置，大家去討論，以建立小朋友的觀察力和表達。

大人一起跟小朋友經歷生活中的大小事情，可以豐富他們的語境，而當孩子愈多機會解難，愈肯觀察生活，便愈肯溝通，也在發展詞彙。

記者：胡麗珊