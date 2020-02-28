【新冠肺炎】市民憂疫情期間進食外賣不安全 醫生分享3個步驟減低感染病毒風險

▲ 醫生解構叫外賣感染風險。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，市民人心惶惶，連叫外賣都擔心會有病毒依附。到底叫外賣的感染風險大嗎？內地醫學網站「丁香醫生」便解構疫情期間叫外賣的迷思。

「丁香醫生」指出，取外賣、叫外賣而感染新冠肺炎的可能性很小，市民毋須過份擔心。但有市民會憂慮所叫的外賣可能攜帶病毒，或者外賣包裝有病毒，「丁香醫生」作出以下解答：

Q. 食物上有病毒怎麼辦？

A. 只要食物熟透，病毒就不可能存活。如果實在擔心，可以加熱一次再吃。中國疾控中心曾指出，病毒在溫度56℃狀態下30分鐘就能被殺死，而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高。

Q. 萬一外賣員感染了新冠肺炎？

A. 如使用外賣APP的情況下，建議採取「無接觸配送」，即不要面對面簽收外賣，讓外賣員將外賣放到指定地點，避免因飛沬傳播而交叉感染。如需與外賣員面對面接觸，記得先戴好口罩。

Q. 萬一外賣包裝上有病毒？

A. 就算包裝上有新型冠狀病毒「僥倖」存活，濃度也不足以導致感染。另外，建議接觸包裝後盡快正確洗手，才接觸口鼻、眼睛，這樣就沒問題。

責任編輯：羅嘉欣