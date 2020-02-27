【器官移植】24歲犖晴換肺手術後仍半睡半醒　留醫瑪麗醫院深切治療部

▲ 24歲女生吳犖晴（左二）生病後一直獲家人悉心照顧。（受訪者提供）

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，終獲合適屍肺移植，昨（26日）順利完成歷時10小時的換肺手術，目前情況仍危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察。其家人向TOPick透露，犖晴目前仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜，醫生正緊密監察情況，又再次感謝社會各界人士的關心。

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犖晴的姐姐吳小姐表示，由於新冠肺炎疫情下，醫院啟動緊急應變級別，探訪暫時只作恩恤安排，探病時間非常短暫，且限父或母一人，而犖晴的爸爸今天（27日）曾前往探望犖晴，可能是因藥物影響，犖晴目前仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜。她又指，妹妹剛完成手術，醫生現正緊密觀察犖晴，也沒有提及甚麼時候才會完全清醒，她表示家人都感謝各界的關心。

犖晴的男朋友今早（27日）亦回覆TOPick表示，犖晴的手術順利，目前仍在瑪麗醫院心胸肺外科的ICU留醫觀察，又衷心感謝大家的關心與支持。

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吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，只依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人上周五（21日）公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於昨早（26日）為吳犖晴進行換肺手術，至昨晚順利完成手術。

記者：陳子謙