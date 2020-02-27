  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 23:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【器官移植】24歲犖晴換肺手術後仍半睡半醒　留醫瑪麗醫院深切治療部

社會 16:15 2020/02/27

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

24歲女生吳犖晴（左二）生病後一直獲家人悉心照顧。（受訪者提供）

患有再生障礙性貧血的24歲女生吳犖晴，終獲合適屍肺移植，昨（26日）順利完成歷時10小時的換肺手術，目前情況仍危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察。其家人向TOPick透露，犖晴目前仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜，醫生正緊密監察情況，又再次感謝社會各界人士的關心。

【換肺續命】瑪麗醫院24歲女生急需遺肺續命　父母：女兒求生意志強只想做普通人

犖晴的姐姐吳小姐表示，由於新冠肺炎疫情下，醫院啟動緊急應變級別，探訪暫時只作恩恤安排，探病時間非常短暫，且限父或母一人，而犖晴的爸爸今天（27日）曾前往探望犖晴，可能是因藥物影響，犖晴目前仍處於半睡半醒狀態，手腳偶有動靜。她又指，妹妹剛完成手術，醫生現正緊密觀察犖晴，也沒有提及甚麼時候才會完全清醒，她表示家人都感謝各界的關心。

犖晴的男朋友今早（27日）亦回覆TOPick表示，犖晴的手術順利，目前仍在瑪麗醫院心胸肺外科的ICU留醫觀察，又衷心感謝大家的關心與支持。

【換肺續命】24歲女生吳犖晴順利換肺仍危殆　未婚夫憑陳奕迅歌詞給未婚妻愛的承諾

【換肺續命】24歲女生急求屍肺續命　男友病床前持戒指打氣：約定你

吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，只依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人上周五（21日）公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於昨早（26日）為吳犖晴進行換肺手術，至昨晚順利完成手術。

記者：陳子謙

治療 手術 瑪麗醫院 貧血 骨髓移植

最高瀏覽

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
今日 11:08
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
12:35 2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」