【筍工來了】食肉獸福音！澳洲快餐店招聘漢堡試食員

▲ 澳洲一間連鎖快餐店招聘試食員，負責替官方品嚐新推出的漢堡包。

作為吃貨，如果有份工可以邊「吃好西」、邊有錢袋，那肯定是Dream Job。澳洲一間連鎖快餐店招聘試食員，負責替官方品嚐新推出的漢堡包，可謂一份筍工！

雞肉點心（Chicken Treat）早前（21日）於Facebook發帖稱，將聘請兩名試食員，品評即將推出的漢堡包味道如何，以助更新菜單。於招聘廣告中，Chicken Treat指出，目前最新款的神秘漢堡正進入最後測試階段，而兩名試食專員將每周工作兩天，屬有薪職位。

▲ Chicken Treat於21日在Facebook招聘試食員，26日已截止報名。

要做到這份筍工，條件亦非常鬼馬。廣告列明，理想應徵者必須是「愛吃雞肉和所有碳水化合物」以及「從不拒絕漢堡的歷史」，Chicken Treat期望尋找吃雞肉至少10年以上、與沙律（Salad）不做朋友的員工，而且是一名漢堡鑑賞家，對肉和醬汁的完美比例有深入了解。其他資格包括「一生中至少吃過兩次窩夫和雞肉」、「擅長舔手指」、「具備抬起沉重巨大漢堡的能力」等。

有趣的招聘簡介瞬間引起熱議，網民紛紛留言讚揚是「有史以來最好的廣告」、「真是一份夢想工作」，亦有人笑問「如果我以前是沙律朋友，現在與它絕交，是否符合應徵資格？」。

▲ 招聘帖文一出，網民反應熱烈。

雖然Chicken Treat並未透露酬勞有多少，但即使收取最低時薪，可邊享受美食，亦相當有吸引力。澳洲公平工作委員會（FWC）去年調整了最低工資，2019年7月1日起，當地最低時薪已提高至19.49元（約99.6港元）。

責任編輯：姚慧儀