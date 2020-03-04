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【防疫食譜】避疫暫停社交影響情緒　營養師教自製香蕉班戟放鬆心情【附製法】

健康 17:59 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

註冊營養師周詠苑說，香蕉班戟的材料，包括香蕉及牛奶，兩者同樣含豐富色胺酸，而且牛奶含鈣質，鈣質有助放鬆肌肉，降低血壓，紓緩緊張情緒。（iStock圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫症蔓延，大人小孩都明白勤洗手、戴口罩，注意個人衛生的重要，但也不能忽略自己的情緒健康及保持均衡飲食，不然反會削弱抵抗力，影響自己及家人健康。但是，在疫情下要左撲右撲購買防疫用品及日常食品，確實令人精神緊張，壓力增大，要紓緩情緒，介紹大家在家自製香蕉班戟，大人小孩也適合，穩定情緒有助防疫。

血糖回落令情緒低落

「每天都忙於緊貼Facebook及WhatsApp的最新消息，看看哪兒有防疫用品出售，還未撲夠口罩，又要飛奔到超市及藥房掃廁紙及面紙，疲於奔命，每晚停下來時，就像瘋似的，不停想把甜的東西全吞掉，老公也說我是情緒壓力太大所致。」美兒苦著臉說。

我說︰「若日間吃得不夠，譬如因匆忙沒吃早餐或午餐吃得太少等，即使已吃過晚飯，仍感覺不滿足，很自然會想找零食……」美兒打斷我說道︰「平日我最怕肚餓的，絕少會少吃一餐，但偶然貪方便，隨意買件蛋糕或買菠蘿包作為午餐。」

「其實我們心情的高低起伏，正與血糖水平有關；當我們進食含糖份食物時，血糖上升，腦部血清素水平亦增加，血清素是神經傳遞物質，令人感覺快樂、滿足，故有『快樂荷爾蒙』之稱；相反當身體血清素不足時，人容易感覺情緒低落。」我續說︰「但若進食太多高糖份食物，血糖會一下子急速上升及下降，血糖回落至低點時，人又再次感到疲倦、情緒低落。」

每日正餐宜定時定量

我給美兒提出建議︰「每日的正餐宜定時定量，尤其可選低升糖食物，如番薯、粟米、通粉、意粉、燕麥片、多穀麵包等，每餐配搭適量的蛋白質類食物，如肉類、牛奶、雞蛋、海鮮等，當中的色胺酸成分，亦幫助身體製造血清素；進食蔬菜水果，當中的纖維亦可幫助減慢血糖上升的速度，避免血糖大上大落，有助穩定情緒。」

美兒突然大喊︰「聽說香蕉及牛奶是開心食物。」

「對！香蕉及牛奶也含豐富色胺酸，而且牛奶含鈣質，鈣質有助放鬆肌肉，降低血壓，紓緩緊張情緒。」我靈機一觸提議︰「不如吃香蕉班戟！」

美兒瞪大眼睛︰「不怕肥嗎？」

我笑說︰「放心！我指的是自製香蕉班戟，材料簡單製法亦容易，既可減壓，又可滿足大家吃甜的慾望，不妨可作為早餐或下午茶呢。」

香蕉班戟（約6片）

材料 分量
香蕉 1隻
低筋麵粉 150克
雞蛋 2隻
沙糖 2湯匙
泡打粉 1茶匙
低脂牛奶 100毫升
楓樹糖漿或無糖糖漿 適量

做法：

1. 用叉將香蕉壓成香蕉蓉。

2. 低筋麵粉及泡打粉一同過篩。

3. 將雞蛋、糖及低脂牛奶倒入打蛋盆內拌勻。

4. 加入已篩之粉及香蕉蓉拌勻成粉漿。

5. 燒熱易潔鑊，倒入3湯匙粉漿，用細火煎至表面冒泡後，翻面再煎約30秒，取出，重複以上動作。

6. 淋上糖漿，或按個人口味，加入不同水果作配搭，即成。

撰文：周詠苑（註冊營養師）

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