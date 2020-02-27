【財政預算案2020】下半年推全港廢紙回收服務計劃　環保署：最低回收價將高於每公斤4至5毫

▲ 環境局舉行記者會，闡述《財政預算案》中的環保政策範疇。（程志遠攝）

新一份財政預算案建議，下一個財政年度開始，推行全港廢紙回收服務計劃，有助穩定廢紙回收量及價格。環境局局長黃錦星表示，計劃希望可在下半年展開，環保署會透過公開招標聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀打包及出口，再循環再造。

環境局今日（27日）就預算案提及的環保措施舉行記者會，黃錦星指，廢紙回收是本港環保政策的重要里程碑，因此要有穩定的可靠機制，令廢紙回收的前線從業員，例如「執紙皮婆婆」，有一個更好回報。

環保署副署長郭黃穎琦指出，訂立最低回收紙價是計劃的其中一個特點，目的是提供足夠經濟誘因予前線回收業界收集及回收廢紙，當局在釐定回收價時會參考市場最新情況、業界意見、回收商的需要及困難等，有關價格會於即將發標的標書內公布。

被問及最低回收價格水平時，郭黃穎琦回應稱，最低回收紙價目前在釐定的最後階段，而現時市面平均回收價為每公斤4至5毫，相信標書內提出的價錢會高於市場水平。她又說，計劃會招標聘請多個承辦商，充分兼顧現有系統每一環節的持分者，加上政府的財政資助及釐定最低回收價，令整個回收系統得以更完善的活化，長遠收集更多廢紙來點收。

黃錦星指，政府期望協助穩定廢紙回收量及價格，同時製訂合適水平，令回收質素達致可出口、轉廢為材的程度，以保障回收業界相關的5,000個就業機會。

此外，預算案推出多項措施與電動車有關的措施，包括制定本港首份電動車普及化路線圖、試驗電動小巴及渡輪，又撥20億元資助私樓停車場安裝充電設施等。黃錦星稱，當局計劃花一年時間，製訂相關路線圖，研究普及化電動私家車及商用車，包括充電設施、 人手培訓，以及舊電池回收和處理方法等的安排。

環保署副署長馮浩然則透露，已有小巴營運商表示對電動公共小巴試驗計劃有興趣，但行駛路線仍找尋中，期望能在小巴站頭或交通交匯點安裝充電器設施，而生產力促進局會就電動小巴進行研究，今年內完成，之後局方會接觸有興趣及能力的汽車生產商，為電動小巴覓合適製造商。

香港環保回收業總商會主席羅耀荃透露，早前港府曾就計劃與業界商討，當時當局稱計劃訂立前拾荒者最低回收紙價的水平為每公斤1元，而補貼價錢則「平衡補貼」，即扣除收入後再補貼，羅認為若有關計劃屬實，的確能有助提升整體廢紙回收數量，「不少人因回收利潤不高，任由廢紙扔棄到堆田區」；又指自己亦會參與計劃。

不過羅指，投標營運的方式較有利大型承辦商，因他們設備較完善，中小企即使有興趣亦未必能成功投標，且投標以「價低者得」，若價錢過低，即使會扣除成本後補貼，亦未必足夠，不中標者或不願維持最低回收紙價每公斤1元的水平，「最後只會令計劃變得毫無意義」，他認為計劃應讓商戶自由參與，當局可獨立計算每間商戶的補貼額，令各商戶均能維持穩定收入。

記者：陳曉瑩、洪芷晴