【胎記BB】1歲女童臉長「砵酒痣」被欺凌　父母心痛：胎記使她變得獨特

▲ Angelica天生因患有葡萄酒色斑（Port Wine Stain），臉部有三分二面積長了粉紅色的「砵酒痣」。

沒有人天生是完美的，澳洲一名１歲女童，天生患有葡萄酒色斑（Port Wine Stain），導致她臉部有三分二面積長出粉紅色的「砵酒痣」。因為胎記，Angelica經常被攻擊和嘲笑。

▲ Angelica經常被攻擊和嘲笑。

來自澳洲的爸爸Corey和媽媽Marianna，於2018年誕下囡囡Angelica。Marianna兩夫婦認為，胎記令Angelica獨特而美麗，他們為囡囡開設了社交帳戶，分享她的成長片段，卻受到不少網民的攻擊。網民紛紛留言嘲笑她，「Angelica被你（Marianna）用易潔鑊燙傷了吧」、「Angelica長大後都不會有男朋友」、「可憐的孩子」。Marianna指，她為女兒感到十分不憤：

她只有一歲，大家何必對她冷嘲熱諷？我最討厭有人告訴我，她長大後可以化妝遮蓋胎記。她為什麼要這樣做？要是她想炫耀也可以。

▲ 兩夫婦認為，胎記令Angelica十分獨特，亦變得美麗。

不過，Marianna慶幸Angelica身體健康，並希望藉著Angelica的胎記，令更多人接受因為患有葡萄酒色斑而臉上長了胎記的人。Marianna希望能提高其他人對「砵酒痣」的認識，別再歧視這種患者，惡言相向。

Angelica是一個自信的女孩，胎記使她變得獨特。她與普通人沒有任何分別，我們相信她能克服生活中一切困難。

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責任編輯：羅嘉欣