【新冠肺炎】韓國確診病例增至1595宗　43歲抗疫公務員伏屍家中疑過勞死

▲ 韓國確診病例增至1595宗，防疫工作暴增，一名43歲公務員疑過勞陳屍家中。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，韓國確診人數不斷上升，截至27日上午，累計確診個案1595宗。防疫工作大增，全州市一名43歲公務員日前被發現陳屍家中，據悉死者生前連日參與「新天地教會」的調查，死前一晚更工作至淩晨。

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綜合韓國媒體報道，死者來自全羅北道全州市，是一名市廳職員，27日淩晨1時11分左右，其妻子發現他在家中昏迷不醒，遂立即報警求助，惟送院後證實不治。

據悉，死者生前進行「新天地教會」的調查，每天幾乎超過晚上10時才能下班，甚至周末亦要加班，他曾經向妻子透露：「因為爆發疫症，工作變得很多，很辛苦」。

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死者去世前一晚工作至深夜11時，回家後就直接去睡覺，當時妻子在書房看書，察覺丈夫許久沒有動靜，於是到丈夫所在的房間查看，發現丈夫昏迷不醒人事，於是立刻報警。

屍體現時已送往韓過「國立科學搜查研究院」進行驗屍，釐清死因。早前，韓國亦有一名約30歲曾參與防疫工作的法務部公務員跳入漢江輕生，警方正調查死者的自殺原因。

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責任編輯：羅嘉欣