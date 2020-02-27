  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 23:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】韓國確診病例增至1595宗　43歲抗疫公務員伏屍家中疑過勞死

健康 16:44 2020/02/27

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

韓國確診病例增至1595宗，防疫工作暴增，一名43歲公務員疑過勞陳屍家中。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，韓國確診人數不斷上升，截至27日上午，累計確診個案1595宗。防疫工作大增，全州市一名43歲公務員日前被發現陳屍家中，據悉死者生前連日參與「新天地教會」的調查，死前一晚更工作至淩晨。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

綜合韓國媒體報道，死者來自全羅北道全州市，是一名市廳職員，27日淩晨1時11分左右，其妻子發現他在家中昏迷不醒，遂立即報警求助，惟送院後證實不治。

據悉，死者生前進行「新天地教會」的調查，每天幾乎超過晚上10時才能下班，甚至周末亦要加班，他曾經向妻子透露：「因為爆發疫症，工作變得很多，很辛苦」。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

死者去世前一晚工作至深夜11時，回家後就直接去睡覺，當時妻子在書房看書，察覺丈夫許久沒有動靜，於是到丈夫所在的房間查看，發現丈夫昏迷不醒人事，於是立刻報警。

屍體現時已送往韓過「國立科學搜查研究院」進行驗屍，釐清死因。早前，韓國亦有一名約30歲曾參與防疫工作的法務部公務員跳入漢江輕生，警方正調查死者的自殺原因。

【口罩供應】韓國大邱市逾百米人龍排隊買口罩　141萬個KF94口罩一小時售罄

責任編輯：羅嘉欣

武漢肺炎 疫情 韓國 新冠肺炎 肺炎 過勞

最高瀏覽

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
今日 11:08
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
12:35 2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」