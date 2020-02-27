【新冠肺炎】曾到北角福慧精舍70歲患者確診　家住將軍澳寶盈花園　防護中心仍未找到佛堂感染源頭

▲ 北角福慧精舍已引致13人感染。 曾耀輝攝

本港今日 (27日)新增一宗確診個案，患者是曾到北角福慧精舍佛堂的70歲女病人，她住在將軍澳寶盈花園第４座，現時在聯合醫院接受隔離治療，令本港總感染人數增加至92宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，患者在2月13日出現咳及喉嚨痛的病徵，求醫後未有康復，並在2月23日再求醫，之後看防護中心的公布後打熱線接受檢測，並且送到聯合醫院，化驗樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

▲ 本港今日 (27日)新增一宗確診個案，患者是曾到北角福慧精舍佛堂的70歲女病人，她住在將軍澳寶盈花園。

張竹君指出，患者分別在1月24、25日、2月1日曾到北角福慧精舍，逗留一段時間。而中心已接獲221位人士查詢福慧精舍的情況，安排了20多位入院檢測有些個案是陰性，35位需要接受檢疫，160人接受醫學監察。

連同今日新增的個案，涉及北角佛堂感染群組增加至13人，至於是否已查出感染源頭，張竹君表示仍未確定，並且進行化驗調查中。

至於一對分別21及16歲的姐弟從鑽石公主號返港後確診，張竹君指出他們的父母屬於早期發病並確診病例，兩姊弟及妹妹隨即於2月5日入住另一房間，距離2月19日當局安排首班包機回港時已相隔14日，被界定為非同住密切接觸者，因此獲准上包機離開，當時他們仍未確診，而他們的妹妹在駿洋邨接受檢疫，對病毒檢測呈陰性反應。

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記者：伍瑋瑋