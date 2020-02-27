【新冠肺炎】再有2位病人出院　醫管局商討以新藥物向病人進行臨床測試

▲ 何婉霞指醫管局將擴大加強監察計劃。（車耀開攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，衞生防護中心公布今日（27日）有１宗新增個案，累計個案宗共92宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時醫院管理局共呈報69宗懷疑個案，就確診新冠肺炎共有92宗個案，其中2宗的個案病人離世，26位已經出院，63位病人仍然分別在10間公立醫院留醫，1位危殆個案以及4人嚴重。

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截至今日中午12時再有2位病人相繼出院，分別為第25宗及第48宗個案，其中第25宗個案病人曾因含氧量降低而進入深切治療部。另外，現時危殆情況的為第70宗個案的病人，仍於深切治療部中，需要插喉才能呼吸。

何婉霞稱，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是38%及57%。

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醫管局已在上星期於門診及急症室加強監察計劃，為18歲以上出現發燒或呼吸道感染症狀，或輕微肺炎個案的人士進行檢測，檢驗其深喉唾液樣本，以查看是否當中是否含有新型冠狀病毒。在過去7日已經檢測2728個樣本，當中2個樣本呈現陽性，正考慮進一步加強計劃並涵蓋18歲以下人士。

何婉霞又稱新藥物瑞德西韋(remdesivir)，正於研發階段。現時暫未有其他國家註冊，針對冠狀病毒的臨床效果亦有待證實，醫管局得悉內地正在以此藥物向病人進行臨床測試。醫管局亦收到藥廠的相關通知，可以於本地進行臨床測試，現在正與專家商討有關做法。

責任編輯：郭家穎