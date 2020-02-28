【防疫措施】公廁如同傳染病溫床　兒科醫生分享兒童去廁所5大防疫措施【有片】

▲ 小朋友人有三急需要去商場洗手間或公廁，家長可以做一些防疫措施。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，小朋友需要去商場洗手間、公共廁所，爸媽應該如何是好？公廁有許多細菌病毒，可說是傳染病溫床，金黃葡萄球菌、沙門氏菌及大腸桿菌等等菌量較其他地方高。加上，冠狀病毒病人的尿液及糞便都會帶有大量、以及可傳人的病毒，令爸媽擔憂。

小朋友始終是生理上的需要，如果真的需使用公廁，兒科專科醫生張傑建議父母可以做5項清潔措施。

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1. 清潔消毒廁板

做基本的清潔消毒措施，外出時可攜帶輕便清潔消毒劑或噴霧、酒精消毒濕紙巾等，用來抹廁板等小朋友會觸碰的地方。

2. 防止廁所水濺起

有家長曾分享，可先掉一、兩格紙巾入馬桶內，當大家如廁時，大小二便有紙巾作阻隔緩衝效果，不會直接落入廁所水，如廁者就沒那麼容易被廁所水濺到。張傑醫生表示，此方法未嘗不可，雖然此方法的成效沒有證據顯示，但若果父母這樣做感安心，認為這是可行的。

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3. 宜自備紙巾

市民難以確保商場廁所、公廁提供的紙巾質素及衞生程度，加上有機會因為之前的使用者未有蓋上廁所板沖廁，細菌會隨彈出來的廁所水沾上旁邊的卷裝廁紙，故此父母自攜紙巾使用。

4. 蓋上廁所板

有研究指出，沖廁時的氣流可將馬桶內的細菌沖至6呎外，故此，如廁後必先蓋上廁所板才沖廁。可是，蓋上廁所板不是百分百阻擋細菌。引述國際文獻，由於廁板和廁缸間有數毫米的縫隙，在沖廁過程中，細菌仍會透過霧化過程離開廁缸，並飄浮於空氣中。

張傑醫生提醒，沖廁時，一定要先蓋上廁所板，而父母帶孩子上公廁時可做多一步，始終沖廁時有衝力，廁板和廁缸未必能緊閉，水多多少少會彈出來，小朋友身高較矮更接近廁缸，父母可先將小朋友帶離開廁所，孩子待在稍遠的距離才沖廁。

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5. 徹底洗手

小朋友會四圍觸碰廁所的牆壁或廁所板等，孩子上完廁所，父母一定要確定孩子有洗手，必須用番梘或洗手液洗得乾乾淨淨，清洗一定要超過20秒，仔細搓洗手背、指隙、 指背、 拇指、指尖及手腕等部位。

記者︰顏紫燕