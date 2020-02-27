【抗菌日常】正確使用漱口水 殺滅口腔細菌

近期惡菌肆虐，須知道，無形無色又無味的細菌無處不在，身邊不少朋友雖然做足勤洗手、戴口罩、家居殺菌、衣物消毒等個人衞生防護措施，卻往往忽略了第一道健康防線：口腔。須知道，口腔衞生清潔不足的話，一不小心令牙菌膜積聚，引發不同的口腔疾病之餘，更會令細菌生長，影響上呼吸道健康！不想「菌」從口入？日常口腔護理要做足。

口腔清潔不足 引致細菌生長

須知道，細菌長時間與我們共存，無論是皮膚或是人體內處處都能見到細菌的蹤影，其中口腔是細菌的溫床之一。每日進食不同的食物，口腔裡的微生物確實會大量地生長，若然沒有徹底清潔口腔，這些微生物會損害我們的牙齒，導致牙菌膜積聚，引發各種不同的牙患。具殺菌功效的漱口水能清潔口腔難刷部分，同時進一步確保口腔清潔、健康。

▲ 要加強防禦上呼吸道的疾病，口腔衞生不容忽視。除了使用牙刷、牙膏、牙線外，配合具殺菌效能的漱口水，在建立潔淨的口腔環境方面，更能相得益彰。

市面上有很多不同成分及種類的漱口水，唯有正確使用，才能真正達到口腔潔淨的功效。例如：有些含氟的漱口水，因為使用完之後要等待30分鐘才能形成保護膜，所以期間不可飲食。另外，正確使用漱口水同樣重要。例如：使用後，毋需再使用清水漱口，且一定要搭配專業牙刷、牙膏、牙線正確潔齒，才能保護牙齒的健康。

漱口水有助破壞口腔細菌的細胞壁 減低染病機會

值得注意的是，市面上有不少漱口水，建議選購具殺菌效能的漱口水來潔淨口腔。曾有研究對比使用潄口水前、後的口腔細菌，發現使用漱口水後，口腔的細菌細胞壁被破壞，細菌死亡。因此，刷牙後正確使用漱口水，能有效潔淨口腔之餘，還能有助減低患上牙菌膜及減輕牙齦炎的可能，幫助預防牙齦疾病及口臭。

▲ 對比使用潄口水前、後的口腔細菌，發現使用漱口水後，口腔的細菌細胞壁被破壞，細菌死亡。

口腔護理必備：高露潔漱口水 殺滅99.9%以上口腔細菌

高露潔貝齒漱口水能在牙齒表面形成保護層，有效減少細菌滋生長達12小時，同時殺滅99.9%以上口腔細菌，有助強健牙齦，預防蛀牙，並提供持久的清新口氣。高露潔貝齒漱口水有多種口味，例如特涼薄荷，清新鮮果及清新茶健等。清新鮮果有青檸檬提取物，鮮果香氣，氣味怡人；清新茶健含天然茶精華，茶香清新。

今天起，除了注意家居環境及衣物衞生外，也做足日常口腔護理，一同維持良好又健康的口腔環境！

▲ 每星期7日、每日早晚刷牙後使用高露潔貝齒漱口水，每次倒至瓶內刻綫處（20毫升），有助預防口氣*，強健牙齦**。

*按包裝指引使用，每日早晚各1次

**與非抗菌漱口水比較

(資料由客戶提供)

