【新冠肺炎】醫管局證實曾向罷工員工發信　議員批評對醫護抗疫壓力百上加斤

▲ 何婉霞（右），證實醫管局曾向罷工員工發信。（車耀開攝）

醫管局員工陣線於今月初發起罷工行動5天，要求港府全面封關，事隔不足一個月，醫管局昨（26日）向罷工醫護發電郵，指將跟進指醫護人員缺勤事宜，當中提到各人力資源部門稍後將會核對員工的值勤記錄，強調會保留計算罷工期間薪金的權利。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日（26日）僅回應指「人事部將跟進事件，無資料可以補充」，今日（27日）亦被記者多次追問有關事件，她今日（27日）在記者會以英文回應說，知悉醫管局早前向於2月3至7日期間缺勤的員工發信，人力資源部會與每位同事了解缺勤原因，並會跟據醫管局守則跟進事件。

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問及醫管局是否不承認「罷工」行動，何婉霞多次以「缺勤」兩字回應，又指「缺勤即是等於沒有上班」，強調醫管局是一個擁有8萬人的機構，有既定的人事程序，最重要的原則是公平、公正、公開，對每一個人一視同仁，其他沒有補充。

有指醫管局不同聯網對罷工一事處理手法不一致，何婉霞則表示，人事程序有自己的機制，中央會一直監察。她又指，如果其回應未能答到記者的問題，歡迎記者寫信致醫管局傳訊部，等待醫管局補充資料。

公民黨立法會議員郭家麒對於醫管局向罷工員工作出秋後算帳的行動表示憤怒，醫管局向員工施壓，嚴重打擊員工士氣，令他們現時面對抗疫情的沉重壓力下百上加斤。

他又指，醫管局未有做好僱主的責任保護員工，卻反之追究員工爭取合理權益，做法實在不能接受，促請醫管局立即停止向員工一切追究、施壓的行為。

記者：陳子謙