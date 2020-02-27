【法證先鋒IV】譚俊彥投資餐廳疫市生意大跌　堅持不削員工福利度時艱

▲ 譚俊彥投資餐廳生意額近日急跌。

近日忙於宣傳新劇《法證先鋒IV》的譚俊彥，今日上電台受訪時，談及去年跟友人合資的西餐廳，在最近疫情下生意受到影響，更需要轉型外賣，不過，譚俊彥稱如能力許可，都會繼續堅持下去，並願意跟員工共度時艱。

譚俊彥去年跟朋友在土爪灣經營西餐廳，可是自去年底經濟氣氛逆轉，加上受到新冠肺炎疫情衝擊，更因鄰近地區有確診個案，令人流大減，生意額急跌。

譚俊彥跟拍檔亦為餐廳密謀逆市方案，譚俊彥受訪時稱，現時要轉型先賣凍肉，或做外賣為主。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 譚俊彥去年跟友人合資西餐廳。（取自facebook）

雖然餐廳受疫情影響生意，譚俊彥稱雖然經營辛苦，但希望大家攜手共度時艱。

他稱：「現在已不是講賺錢與否，好多行業都結業，希望用自己的能力度過這個難關。我也沒有削減任何福利，且員工不多，而且人人都有家庭，大家一起捱。」

阿Bob向員工承諾不減薪不裁員，詳情請睇：http://bit.ly/2TkyC1f

▲ 近日疫情影響下，譚俊彥指近日已轉型外賣。（取自facebook）

譚俊彥近日工上亦受疫情影響，原定3月底要到內地開工，現在已要押後，且如返內地工作，他都要認真考慮。

新劇《法證先鋒IV》收視高企，譚俊彥稱是台前幕後齊心合力的功勞，更指對大結局衝破40點有信心。

▲ 譚俊彥有信心《法證先鋒IV》收視再創新高。

黎芷珊承諾旗下眼鏡店不裁員不減薪，詳情請看：http://bit.ly/32D8UcQ

不過因劇集有血腥、屍體畫面，譚俊彥未有跟年幼仔女收看，子女停課期間，他指太太好有心，每天早上10點便如幼稚園上堂，買教材一齊練習。太太亦有上網，跟其他家長交流，實行停課不停學。