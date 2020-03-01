香港凱莉山學校停課推互動課程　實時網上學習保持師生聯繫

▲ 香港凱莉山學校全面推在線教學，普通話課老師也是透過Zoom來跟學生上課。（被訪者提供）

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，全港中小學及幼稚園最早復課日是4月20日。在如此漫長的日子中，不少學校不但積極做到「停課不停學」，更力求全面照顧學生在家持續學習、身心發展及社交需要。來自英國的香港凱莉山學校的互動在綫學習計劃便是一例。

香港凱莉山學校在綫教學的特點，是盡量跟足正規課程，每天必備英文、數學、中文主科，更會每周有體育、音樂課等，甚至有網上周會，務求照顧到學童的知識及技能上的學習，也不忽略其社交發展。

▲ 老師與學生可以在綫上進行一對一英語朗讀環節。（陳智良攝）

英國駐香港凱莉山學校副校長Nick Rothwell 指出︰「在綫學習，每天上課時間分兩段︰上午9時至中午12時，午餐後，便由下午1時至4時。我們安排上午上堂，下午主要是做功課時間，以及問老師功課時段。低年級學童，主要在下午進行各式活動，如運動和音樂。」

盡用各式網上平台資源

他稱，日程安排上最大分別，就是由早上8時在學校上堂，改為9時開始在家上實時課程。學生若有缺席，學校會電郵給家長了解。

記者走進學校採訪時，就看見老師如何跟Year 1學童實時進行一對一英語故事書朗讀，給學童即時指導。英國駐香港凱莉山學校總校長及校監Rain Jones說︰「目前，學校共用上約10種不同的方法令學生在家學習，包括自製教學錄像、網上會議工具Zoom、雲端學習平台Google Classroom、香港教育城的網上資源、Oxford Owl 網上圖畫館等。」

▲ 香港凱莉山學校利用各種互動溝通工具及網上教學資源，包括Oxford Owl 的eBooks，助學童在家持續學習。（陳智良攝）

兩位校長均坦言，最初擔心能否執行今次的「在綫教學計劃」（Home Learning Program），因為此舉對老師的壓力大增，而他們都是按指引輪流返學校及留家工作的，幸好老師們均積極學習網上教學所需的技術，花時間製作教學片。香港分校的經驗，英國母校將來也可參考。

營造群體氣氛

談到學生反應，Nick Rothwell 笑說︰「學生經常上網，所以很快適應這種學習模式。最特別是，所有Live 的課堂學校都會錄起給學生重看，但有學生身處加拿大，仍無懼時差，選擇實時上課，可見他們珍惜問老師問題，與在線的同學互動的機會。」

▲ 教師在網上實時教授數學課，同學可即時參與交流。（被訪者提供）

其實，學校也是學習如何與人相處的地方，所以兩位校長說，停課期間也有實時的班際英文串字比賽，甚至搞網上周會，讓各類有趣的社制比賽繼續，讓學童在家也可感受到群體氣氛。

學校的輔導員在此段非常時期也會為學童及老師打氣及提供情緒支援。除了上網，學校近日為鼓勵各級學童借閱實體圖書，更開始利用校車，把書本送到各校車站。

▲ 學生在家也可以跟老師一起上音樂課，自拍練習牧童笛的片段。（被訪者提供）

「疫情嚴峻要停課當然是壞事，但今次事件，加速了老師與學童掌握網上教學技術及學習技巧。」Nick Rothwell有感而發說。

Rain Jones也表示，有了今回的經驗，以後若有突發情況要停課，大家便知道如何應對了。

▲ 英國駐香港凱莉山學校總校長及校監Rain Jones（左）及英國駐香港凱莉山學校副校長Nick Rothwell （右）。（陳智良攝）

可直升英國凱莉山高中

位於尖沙咀的香港凱莉山學校，是英國擁有140年歷史的貴族學校Mount Kelly的首間海外分校，2017年登陸香港，提供Year 1至Year 8的英式教育。以小班教學為特色，加強照顧學習需要，每班12至15人，共有170名學生。每年學費%154,990至多184,998。

該校去年已有1名Year 8的畢業生升讀母校英國凱莉山升讀高中Year 9，本學年也推薦了7至8名Year 8學生到英國母校升學，而在今年9月的新學年，香港分校就將開Year 9班。