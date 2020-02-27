【新冠肺炎】法庭下周起逐步恢復部分程序　料3月底前全面回復運作

▲ 司法機構宣布，3月2日起將逐步恢復法庭運作。（資料圖片）

本港法庭受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響而停擺1個月，司法機構今(27日)宣布，下周一（3月2日）起將逐步恢復法庭運作，並料於3月首3個星期先安排緊急文件存檔，及處理上訴和審訊等緊急聆訊，法庭登記處亦會分批重開，司法機構料於3月23日，正式全面恢復法庭正常運作，所有出入法庭人士必須佩戴口罩。

司法機構今午宣布，指將於3月2日起以循序漸進方式恢復法庭運作。首先於3月2日起的一周內，已排期的案件將繼續延期，法庭登記處亦會繼續關閉，但會作出特別安排，接納特定種類的緊急文件存檔，各級法院亦會在適當情況下，安排更多緊急及必要的聆訊，包括上訴及審訊。

隨後兩周，即3月9日至22日期間，除緊急及必要聆訊外，已排期的案件亦會繼續延期，但登記處將分批重開。直至3月23日起，若公共衞生情況許可，司法機構料可全面恢復法庭正常運作，而法庭亦會在聆訊前給予適當緩衝期。

另外，司法機構亦宣布由3月2日起，法庭使用者在進入或逗留在法院大樓時，無論在任何時候（包括法庭聆訊期間），必須佩戴外科囗罩，除非主審法官或司法人員另有指示，否則沒有佩戴囗罩人士會被拒進入法院大樓，或被要求離開法院大樓。

高等法院仍未恢復正式運作，今只開庭處理數宗案件保釋申請，進入法院大樓人士均須量度體溫。至於處理文件存檔的櫃台今仍未辦公，但排隊位置的地面已貼上寫上號碼的黃色紙張，前後均保持一段距離，相信為即將局部恢復的文件存檔安排作準備。

記者：楊詠渝