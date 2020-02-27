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【財政預算案2020】派錢$10,000申請手續產生大量廢紙？　黃錦星：政府要派得爽手　應善用網上資源加快審批

社會 17:23 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

環境局局長黃錦星（右）指，政府要善用網上平台和資源，加快派錢速度。（程志遠攝）

新一份財政預算案提出，向全港18歲或以上的永久居民，派發一萬元；又指政府會爭取在今個立法年度內, 通過明日大嶼發展計劃的前期研究撥款。環境局長黃錦星認為，政府要善用網上平台和資源，加快派錢速度；局方亦會做好明日大嶼環境評估的把關工作。

環境局今日（27日）就預算案提及的環保措施舉行記者會。黃錦星被問及政府派發一萬元的的申請手續時會否製造大量廢紙，他回應稱，政府明白有關問題，強調當局派錢時，一方面要「派得爽手」，另一方面應善用網上平台和資源，加快派錢速度。

針對明日大嶼的撥款審議，黃錦星指，今屆政府認真探討房屋土地供應方案，包括改劃棕地建屋，但挑戰很高。

對於有議員提出在現時經濟環境下，要求問責官員應帶頭減薪。黃錦星認為，大家應更聚焦在實質幫助香港的工作上，重申環境局及環保署會增撥資源、加大力度，做好各方面工作，在短中長期造福香港市民。他又指，政府已推出不同紓緩措施，與市民同心抗疫，認為是可實際幫助香港共度時艱。

【財政預算案2020】下半年推全港廢紙回收服務計劃　環保署：最低回收價將高於每公斤4至5毫

記者：陳曉瑩

財政預算案 黃錦星 環境局 環保署 明日大嶼 環保措施

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