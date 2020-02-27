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【學是疫學非】實測安全眼罩VS太陽帽　哪種用品更有效阻擋飛沫防疫？

娛樂 18:20 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

《學是疫學非》為大眾提供一系列防疫資訊。

新冠肺炎（武漢肺炎）傳播性高，市民都尋求不同方法以阻擋飛沫經臉部傳入身體。TVB特備資訊節目《學是疫學非》，在昨晚（2月26日）一集找來陳鈞傑博士與測試員馮盈盈及劉穎鏇，測試普通眼鏡、實驗室安全眼鏡、實驗室安全眼罩及太陽帽，究竟哪一種較有效阻擋飛沫。

首先，陳博士先在水中加入顯影劑，再噴射至不同實驗對象。

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普通眼鏡：阻擋飛沫最少

普通眼鏡的保護力最弱。（節目截圖）

結果顯示，普通的眼鏡阻擋最少飛沫，因為飛沫仍可透過其他隙位滲入眼部，而且面部都殘留很多飛沫。

實驗室安全眼鏡與眼罩：可擋較多飛沫

實驗室安全眼鏡與眼罩的阻隔力為中等。（節目截圖）

其次，實驗室安全眼鏡可擋較多飛沫，但也同樣有滲水問題，相反實驗室安全眼罩則非常強勁，幾乎把所有液體及飛沫阻隔，連隔離病房的醫護及做實驗時特別危險的化學步驟都會戴它。

《學是疫學非》專家實測最佳洗手時間方法，詳情請看 http://bit.ly/2Prk0fG

太陽帽：全方位保護面部

太陽帽最有效阻隔飛沫。（節目截圖）

最後，最有效阻隔飛沫的工具便是太陽帽，它可全方位保護面部，阻擋所有飛沫飛濺，是所有眼罩中最有用，甚至連醫生做手術時都會使用。

不過，雖然太陽帽有效，但陳博士就認為一般市民出街可不用如此誇張，只要配戴上普通的平光鏡已可阻擋飛沫濺入眼睛。

不過，就要切忌在眼鏡起霧時，不要以用抹掉，因為可能透過手把病毒沾上鏡片。

另外，在戴口罩時把口罩捏得更貼鼻翼可減少眼鏡起霧的狀況。

【學是疫學非】是非精分享疫情下護膚小貼士，詳情請看 http://bit.ly/2VuopSH

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撰文 : TOPick柴犬出動

劉穎鏇 馮盈盈 娛樂人物職業 疫情 學是學非 演員 綜藝節目 TVB 娛樂行業 武漢肺炎

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