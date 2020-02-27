馬會開放17間場外投注站　提供有限度服務不設投注

▲ 馬會宣布17間投注站重開。(香港經濟日報資料圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）在港持續，香港賽馬會宣布自今年2月2日起暫停全港所有場外投注站運作；但因應客戶要求，決定由下周一（3月2日）起，每星期2天開放17間投注站，逢周一及周四上午9時30分至下午6時正開放；提供兌換現金券或彩票、開設投注戶口及投注戶口存款服務。

至於，場內仍不會提供賽馬及足球投注服務，六合彩獎券也會繼續暫停。

馬會表示，雖然大部份顧客在暫停所有投注站期間，有顧客仍可利用各網上平台繼續享用馬會服務，惟部份未登記馬會投注戶口的顧客因而不能使用部份重要服務，包括兌換現金券或中獎彩票，也無法重新啟用或開設投注戶口以使用本會的網上服務。

馬會同時宣布於3月5日起推出全新香港賽馬會電子錢包，場外投注處顧客在現階段可利用這快捷和全新的方式開設投注戶口及進行投注戶口存款。

將開放的17間場外投注站如下︰

中環士丹利街

銅鑼灣謝斐道

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

石硤尾大埔道

黃大仙豪苑

觀塘廣場

將軍澳寶林

沙田好運中心

上水石湖墟

屯門市廣場

元朗合益路

天水圍

葵芳

青衣城

荃灣青山道



記者：廖傑堯

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