【新冠肺炎】災後心理輔導協會料8成市民情緒恐慌　推電子書教市民面對焦慮

▲ 災後心理輔導協會形容本港是「災區」，料約8成市民都對疫情有恐慌情緒。（陳國峰攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民仍對防疫物品不足感擔憂。災後心理輔導協會形容，現時本港為「災區」，料約8成市民都對疫情有恐慌情緒，建議政府加強心理支援服務；協會又推出電子書教導市民面對焦慮。

災後心理輔導協會義務總幹事杜永政表示，市民為了「保命」，每日接收疫情資訊，又學如何挑選口罩、搓手液等物資，容易出現情緒高漲、血壓上升、異常緊張情況，長時間則容易疲倦和失去耐性。

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他指，近日探訪時遇到不少人有情緒問題，例如有與年老父母同住的盲人沒有口罩，又不知道住宅升降機乘客是否有戴口罩而不敢落街，3人只能共用口罩逾20日。

他稱，近日要集中資源探訪殘疾人士和獨居長者等，協會的心理輔導熱線暫停服務至今日（27日）重開，但估計本港約8成市民都對疫情有恐慌情緒，建議政府加強心理支援服務，例如舉辦講座或推出程式教市民放鬆。

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災後心理輔導協會及香港心理學協會今日又推出《心靈口罩》免費電子書，內列出6個場景，包括醫護人員、確診或隔離者、一般市民等，提供面對焦慮的方法。

香港心理學協會會長劉英健舉例，醫護在醫院內處於緊張狀態，並以理性思考，故建議回家就以情感思考，做喜歡的事，並找不會過份理性的朋友傾訴；此外，他認為大眾接收資訊時要過濾真假，亦要減少責備行為，以免引起他人焦慮。

記者：徐紹軒