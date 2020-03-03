高息活期儲蓄保 筍過做定期？

審時度勢是投資獲利的重要一環，本港經濟於去年陷入技術性衰退，而今年則全球受疫情陰霾籠罩，現時投資股匯市場相對風險較高，亦難有回報保證。受避險情緒影響、趨向審慎的投資者，在傳統活期或定期存款以外，其實還可選擇兼具穩定性與高回報兩大優勢於一身的定息儲蓄保。

針對市況轉差、以及疫情影響下，正考慮減低高風險投資，轉向投資在較平穩工具的投資者，網上人壽保險公司Blue推出了「WeSave定息儲蓄保險S1」 （「WeSave S1」），為市民提供逆市穩賺的投資選擇。WeSave S1主打平均5年保證派息3% ，惟與一般傳統儲蓄保不同的是，就算提早退保都不會扣減任何本金和利息。

做到百分百保本保回報的「筍」產品，Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示：「Blue了解客戶對於傳統儲蓄保險產品的痛點，以及市場不穩為他們帶來的挑戰。有見及此，我們推出全新WeSave S1以填補市場上的產品缺口，並希望其保證回報及人壽保障可以為市民帶來一份安心。」

保證平均3厘年息 門檻4,000美元起

活期存款和定期存款是不少「穩陣派」獲取回報的途經，可是活期存款的利率普遍較低，息率更可升可跌，既不穩定亦沒有保證；至於承造定存，收益相對穩定，但就限制了資金的流動性，而部分高息定存更是要求多多，或須符合某種戶口等級要求，又或者要求大額存款等。

Blue推出的「WeSave定息儲蓄保S1」，其保費門檻4,000美元起、上限為25萬美元，保單保障期為5年，保證平均派息年率3厘，隨時提款都可以連本帶利一併帶走。換言之，產品提供活期的靈活，兼有定期的高息。

對於投資者而言，實質可獲利息最為重要，就以10萬美元作為本金、1年存款期計算。投資WeSave S1以首年利率2%計算，則已可淨賺2,000美元利息。若投資者不「懶懶閒」而勤力調配資金，已經可以穩賺追通脹。

至於坊間的定存利率優惠分別則較大，利率甚或可高至10% p.a. ，惟高利率可供的存款期較短，並且通常有新資金限制，實質可獲利息亦有一定差距。就以10萬港元作為本金為例：

提早退保免收費 增加靈活性

坊間大部分儲蓄保如提早贖回資金，可能導致取回金額大幅低於已繳保費，而WeSave S1提早退保免收費並可獲保證回報的條款，為市面上較為罕見，如投保人在保障期的首年退保，根據條款可獲得該年的保證派息，即2%，並可取回其保證現金價值，保障期內第3至第4年保證派息率為3%，第5年的保證派息率5.05%，利息每日累積。

WeSave S1除儲蓄派息保證以外，更提供人壽及意外保障，如受保人不幸因意外而身故，除得到身故賠償達戶口價值的101%外，還可額外得到100%的戶口價值，每位受保人可得到最多125,000美元賠償。

騰訊、高瓴股東 穩健投資團隊

Blue為全港首間網上人壽保險公司，股東包括高瓴資本及騰訊，設有穩健投資團隊，再透過科技節省成本，才可以創造出「至筍」產品。孔德秋說：「我們是持牌保險公司，受香港保險業條例監管。我們於2018年轉型為網上保險公司，之前其實已經紮根於香港超過160年，可為客戶提供保證和信心。」

WeSave S1可供網上購買，讓市民可安坐家中投保：

1. 網上回答幾條簡單問題

2. 上載身份證及自拍照

3. 用轉數快 / 網上銀行交保費

想了解更多Blue WeSave S1 的詳情及保障，可參閱：http://bit.ly/2wgzqwz

（資料由客戶提供）