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【黑人問號】李居明卜算有兩個生肖可避疫　大師抗疫新招：重播《龍珠》

娛樂 18:18 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

李居明聲稱有兩個生肖可避疫症。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，早前堪輿學家李居明在為抗疫出力，早前在自己YouTube頻道拍片，聲稱指：「從術家的角度來說，口罩是披甲。」李居明大師更示範如何為口罩加持防疫。

不過大師在「加持」過程中，卻有機會將飛沬及細菌弄到口罩上，與專業醫生所建議的盡量減少接觸口罩表面有違。另外，近日李居明再卜算指，疫情有望於4月8日平息，到夏天完全消失，4月後更有針對疫症的藥物出現。

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不過，未有特效藥前，「防疫大師」李居明繼劍指加持後又有新招，聲稱如香港要化解今次疫情，只要齊心做一件事就可。

李居明早前在其頻道示範如何為口罩加持增強防疫力。（影片截圖）

李居明聲稱可施法為口罩加持　劍指加持或已污染口罩，詳情請看：http://bit.ly/2TkThlV

日前文化人馮睎乾在專欄中提及，指其友人在收音機聽到「防疫大師」李居明講述對今次疫情的推算，指李居明在節目中講到，有兩個生肖在是次疫情中可以避過一劫，一個是龍，另一個是牛。

專欄文中指李居明解釋，當中因龍在火中出生，可以抗疫，香港如要化解今場疫症，電視台要同心做一樣事，只要全港電視台重播《龍珠》，就可以化解這場疫症。

馮睎乾寫到其友人聽李居明不似講笑，而是認真的解說。

不過，李居明似未有在其YouTube頻道再提及此事，究竟看《龍珠》是否可避疫，可能要期待大師再親身解說。

黃Viu動畫平台近日播放《龍珠超》。（取自facebook）

其實，鳥山明原作的《龍珠》，由漫畫至動畫影響幾個世代，直至今日《龍珠》動畫仍然大受歡迎，近日黃Viu動畫平台亦剛剛正免費播放《龍珠超》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 李居明 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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