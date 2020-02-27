【娛圈秘聞】文雪兒騷鄭裕玲極罕泳衣照　憶與張國榮合作點滴

▲ 鄭裕玲跟文雪兒於節目裡懷緬佳視年代的趣事。

早年息影轉戰商界的文雪兒，7年前復出拍劇，昨日（2月26日）她到商台接受鄭裕玲（Do姐）、麻利及余迪偉主持的《口水多過浪花》訪問，跟Do姐一齊懷緬佳視年代的工作點滴，文雪兒更找回一張43年前的合照，當年Do姐跟文雪兒齊齊以素顏泳衣look出席活動。

Do姐更於instagram分享舊照，獲網民大讚清秀，而Do姐即於節目中笑道：「點解當年做啲咁嘅事？」

文雪兒和鄭裕玲相識於佳視年代，縱然未正式合作過，但二人關係不錯。文雪兒加入佳視即當女主角，更於《鹿鼎記》裡反串演韋小寶，Do姐大讚其反串造型好正，她說：「她擁有Camera face，註定食這行飯。」

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 文雪兒為鄭裕玲主持的電台節目任嘉賓。

文雪兒歷婚姻失敗遇第二任丈夫做幸福太太，詳情請睇 http://bit.ly/2Mzq1pe

文雪兒Do姐激罕泳衣合照

可能日夜拍劇的關係，導致文雪兒睡眠不足，Do姐大爆對方愛在拍攝現場「放蚊」，文雪兒說：「我有個花名叫睡寶，除了拍劇，又要拍邵氏電影，所以空檔時我企又瞓，坐又瞓，隔離有牛屎我都照瞓。」

另外，文雪兒更翻箱倒籠，找到一張1977年拍攝的合照，她跟Do姐素顏上陣以泳衣Look示人，Do姐當年只得20歲，更極罕露玉背，至於文雪兒只得17歲，青春無敵。

▲ 鄭裕玲貼出43年前的合照。(取自鄭裕玲IG)

▲ 文雪兒跟鄭裕玲擺番43年前的甫士。(取自鄭裕玲IG)

佳視倒閉無賠償

Do姐於instagram分享合照，網民讚二人保養得好，容顏沒變，鄭秀文也留言道：「兩位都keep得好好。各有各好，美麗共存。」

Do姐回想當時是出席佳視宣傳活動，她笑說：「我差點忘記了這張相，點解當年做啲咁嘅事?」而文雪兒即說：「為何會沒有化妝，明知有人影相。」

佳視倒閉後，文雪兒加盟麗的電視，Do姐於節目中大爆獲佳視的「賠償」，她說：「多年之後我收到破產管理局寄來的1蚊支票。」文雪兒即說：「為何我沒有？」余迪偉即說：「你一蚊都無。」

任達華亮相Do姐節目大爆33年前拍《倚天》往事，詳情請看:http://bit.ly/3aaWYSc

▲ 文雪兒跟張國榮合作過《浣花洗劍錄》。(網上圖片)

曾與張國榮合作

另外於麗的年代，文雪兒跟張國榮合作過《浣花洗劍錄》，她大讚哥哥：「他很有天份又聰明，以前開工我們會鬧下交，他很愛唱歌，我就愛做睡寶寶，我就話：『你收聲啦。』」

文雪兒早在1991年息影，於2013年以玩票性質客串演劇集《巨輪》，她坦言應早點復出拍劇，文雪兒說：「如果10幾年前復出拍劇，可以做一些較重戲份的角色，相隔太久，人家也未必記得你。」