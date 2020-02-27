肝癌名醫潘冬平自我介紹文章含宣傳成分　專業失當判停牌1個月緩刑6個月

▲ 潘冬平被醫委會裁定專業失當，判停牌一個月，緩刑6個月。（經濟日報資料圖片）

本港肝癌專家潘冬平醫生，被投訴於2015年刊載一篇內容涉及宣傳、描述優於其他醫生的自我簡歷，醫委會今日﹙27日﹚展開紀律聆訊，潘冬平承認一項專業失當，被判在醫生名冊除名一個月，緩刑6個月。

控罪指，潘冬平於2015年10月，批准、默許或未採取適當措施，防止一篇關於自己內容涉違反《香港註冊醫生專業守則》的文章，在香港綜合腫瘤中心刊登帶宣傳性質、顯示自己比其他醫生優越，或資訊不被允許的文章，當中內容涉及形容潘冬平為「指潘冬平為肝膽胰臟手術的國際著名專家（internationally renowned expert）」、「首次在港以射頻消融技術處理早期肝癌」、「帶領瑪麗醫院發展肝癌微創手術」，以及曾獲取多個本地及國際研究獎項等。

代表潘冬平的辯方律師求情時表示，事發時潘冬平剛由公立醫院醫生和大學學者轉為私人執業醫生，亦為腫瘤中心的總監，需要應中心要求提交一份自我介紹，遂呈交了於大學任職時使用的個人簡歷。辨方形容，潘冬平未有注意醫學學者和執業醫生所用簡歷的分別，在事件中確有過錯、欠謹慎。

辯方形容，潘冬平事後已深感後悔，發現犯錯時已即時移除相關文章，強調他並無意圖作宣傳及宣稱優勝於其他醫生；又呈上港大醫學院院長梁卓偉等醫生的求情信，肯定潘冬平對港大、醫學專業的貢獻。

醫委會主席劉允怡宣讀判詞時稱，醫生使用不當的宣傳文章，會令公眾或病人誤以為該醫生擁有特別治療技巧，從而產生不切實際的期望，有關行為已構成專業失當，雖然潘冬平或未有意圖宣傳，但不能低估其文章對公眾的影響。

劉允怡續說，有見潘冬平即時移除涉事文章移除，相信他已吸取經驗， 而潘在醫學界有傑出成就，受到同業及病人尊重，故判停牌1個月，緩刑6個月，其外科專科資格則交由教育委員會處理。

記者：陳曉瑩