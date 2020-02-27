  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 23:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

肝癌名醫潘冬平自我介紹文章含宣傳成分　專業失當判停牌1個月緩刑6個月

社會 18:18 2020/02/27

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

潘冬平被醫委會裁定專業失當，判停牌一個月，緩刑6個月。（經濟日報資料圖片）

本港肝癌專家潘冬平醫生，被投訴於2015年刊載一篇內容涉及宣傳、描述優於其他醫生的自我簡歷，醫委會今日﹙27日﹚展開紀律聆訊，潘冬平承認一項專業失當，被判在醫生名冊除名一個月，緩刑6個月。

控罪指，潘冬平於2015年10月，批准、默許或未採取適當措施，防止一篇關於自己內容涉違反《香港註冊醫生專業守則》的文章，在香港綜合腫瘤中心刊登帶宣傳性質、顯示自己比其他醫生優越，或資訊不被允許的文章，當中內容涉及形容潘冬平為「指潘冬平為肝膽胰臟手術的國際著名專家（internationally renowned expert）」、「首次在港以射頻消融技術處理早期肝癌」、「帶領瑪麗醫院發展肝癌微創手術」，以及曾獲取多個本地及國際研究獎項等。

代表潘冬平的辯方律師求情時表示，事發時潘冬平剛由公立醫院醫生和大學學者轉為私人執業醫生，亦為腫瘤中心的總監，需要應中心要求提交一份自我介紹，遂呈交了於大學任職時使用的個人簡歷。辨方形容，潘冬平未有注意醫學學者和執業醫生所用簡歷的分別，在事件中確有過錯、欠謹慎。

辯方形容，潘冬平事後已深感後悔，發現犯錯時已即時移除相關文章，強調他並無意圖作宣傳及宣稱優勝於其他醫生；又呈上港大醫學院院長梁卓偉等醫生的求情信，肯定潘冬平對港大、醫學專業的貢獻。

醫委會主席劉允怡宣讀判詞時稱，醫生使用不當的宣傳文章，會令公眾或病人誤以為該醫生擁有特別治療技巧，從而產生不切實際的期望，有關行為已構成專業失當，雖然潘冬平或未有意圖宣傳，但不能低估其文章對公眾的影響。

劉允怡續說，有見潘冬平即時移除涉事文章移除，相信他已吸取經驗， 而潘在醫學界有傑出成就，受到同業及病人尊重，故判停牌1個月，緩刑6個月，其外科專科資格則交由教育委員會處理。

記者：陳曉瑩

 

相關文章

西醫李小龍誤診涉專業失當　專家證人指打類固醇針不常見
18:43 2019/11/27
西醫李小龍誤診涉專業失當　專家證人指打類固醇針不常見
女西醫處方過期8個月胃藥　今裁定專業失當獲發警告信
18:49 2018/05/28
女西醫處方過期8個月胃藥　今裁定專業失當獲發警告信
紗布封病人氣管造口　3護士被裁專業失當
13:05 2016/05/30
紗布封病人氣管造口　3護士被裁專業失當
停牌 肝癌

最高瀏覽

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
今日 11:08
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
12:35 2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」