衞生署籲市民勿購買或服用含未標示西藥成分減肥產品

▲ 衞生署呼籲市民切勿購買或服用一款名為「Vy & Tea」的減肥產品。（政府新聞網提供）

衞生署今日（27日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「Vy & Tea」的減肥產品，因該產品被發現含有未標示已禁用的西藥成分，服用後可能危害健康。



署方表示，早前根據情報，透過一互聯網平台購得上述產品樣本作化驗。結果顯示，該產品樣本含有禁用的西藥成分「西布曲明」及「酚酞」。

署方指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，但由於其能增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用；「酚酞」曾用作治療便秘，但因可能致癌亦已被禁用。



根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。



衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品，如需控制體重，市民應注意均衡飲食及做適量運動。而服用藥物以減低體重前，應先諮詢醫護人員的意見。

另外，衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民詳閱。



發言人提醒已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見，或可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

責任編輯：郭詩詩