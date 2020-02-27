【新冠肺炎】實時教學難監控學生　近半教師認為現行網上學習未達「停課不停學」效果

▲ 教育工作人員總工會近日進行一項網上調查發現近半受訪教師認為未能達到「停課不停學」的效果。（程志遠攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下全港中小學及幼稚園停課兩個多月，不早於4月20日復課，有調查發現8成受訪教師認為教育局在停課期間就網上學習方面對教師支援不足，近半認為現時的網上學習安排未能達到「停課不停學」的效果，不少教師亦反映進行實時教學遇到技術及教學困難，促當局增加支援。

教育工作人員總工會於上周四（20日）至昨日（26日）以網上調查訪問344名中小幼教師，復課安排方面，逾8成半教師認為教育局應在疫情穩定（即沒有感染個案後14天）和有充足防疫物品下才安排復課；有逾8成認同取消6至7月的試後活動用作補堂，亦有近4成認為延遲放暑假有利學習。

停課期間的教學方面，近8成認為在網上學習設備、培訓和指引方面，教育局給予「停課不停學」的教師支援不足；只有51.3%教為現時的網上學習安排能達到「停課不停學」的效果，但有48.7%認為未能達到。

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工會亦就推行網上教學的困難收到近200項意見，有120項意見均指教師在製作教材，尤其是視像教學上遇到技術困難，另一重大困難是教師家中或學校設備不足或不專業，免費版軟件存在限制等，亦有教師因網絡不穩及欠缺無人打擾的環境下進行視像教學，例如被家中子女打斷實時教學，製作教材亦比課室授課備課花多幾倍時間。

中學教師林伯強指出，現時進行實時教學，與近年學界推行的「翻轉教室」電子學習拍攝教學短片不同，不過，他認為技術問題還可以克服，但實時教學要監控學生有沒有打機、要求20、30名學生準時登入帳戶上課，交收功課方面亦很難處理。他亦指，有基層家庭沒有wifi，學生亦未必有手機，或要等父母晚上回家才能借用手機。

教育局早前指學校原則生無需更改原有暑假安排，教育工作人員總工會會長余綺華認為，學校可因應校情安排放暑假，強調要以學生為重。

工會要求教育局為每間學校購買網上互動教學軟件版權，並提供網上用戶名師和密碼，讓師生在家中電腦自行安裝，局方亦應與軟件開發商合作製作教學短片；工會亦提出，如前線教師有做得不足，希望校方管理層及家長諒解。工會又要求當局參考2003年沙士在中、小學及幼稚園逐步復課，並中央採購防疫物品分流給學校。

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記者：馮琪雅