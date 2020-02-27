【新冠肺炎】實時教學難監控學生 近半教師認為現行網上學習未達「停課不停學」效果
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下全港中小學及幼稚園停課兩個多月，不早於4月20日復課，有調查發現8成受訪教師認為教育局在停課期間就網上學習方面對教師支援不足，近半認為現時的網上學習安排未能達到「停課不停學」的效果，不少教師亦反映進行實時教學遇到技術及教學困難，促當局增加支援。
教育工作人員總工會於上周四（20日）至昨日（26日）以網上調查訪問344名中小幼教師，復課安排方面，逾8成半教師認為教育局應在疫情穩定（即沒有感染個案後14天）和有充足防疫物品下才安排復課；有逾8成認同取消6至7月的試後活動用作補堂，亦有近4成認為延遲放暑假有利學習。
停課期間的教學方面，近8成認為在網上學習設備、培訓和指引方面，教育局給予「停課不停學」的教師支援不足；只有51.3%教為現時的網上學習安排能達到「停課不停學」的效果，但有48.7%認為未能達到。
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工會亦就推行網上教學的困難收到近200項意見，有120項意見均指教師在製作教材，尤其是視像教學上遇到技術困難，另一重大困難是教師家中或學校設備不足或不專業，免費版軟件存在限制等，亦有教師因網絡不穩及欠缺無人打擾的環境下進行視像教學，例如被家中子女打斷實時教學，製作教材亦比課室授課備課花多幾倍時間。
中學教師林伯強指出，現時進行實時教學，與近年學界推行的「翻轉教室」電子學習拍攝教學短片不同，不過，他認為技術問題還可以克服，但實時教學要監控學生有沒有打機、要求20、30名學生準時登入帳戶上課，交收功課方面亦很難處理。他亦指，有基層家庭沒有wifi，學生亦未必有手機，或要等父母晚上回家才能借用手機。
教育局早前指學校原則生無需更改原有暑假安排，教育工作人員總工會會長余綺華認為，學校可因應校情安排放暑假，強調要以學生為重。
工會要求教育局為每間學校購買網上互動教學軟件版權，並提供網上用戶名師和密碼，讓師生在家中電腦自行安裝，局方亦應與軟件開發商合作製作教學短片；工會亦提出，如前線教師有做得不足，希望校方管理層及家長諒解。工會又要求當局參考2003年沙士在中、小學及幼稚園逐步復課，並中央採購防疫物品分流給學校。
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記者：馮琪雅