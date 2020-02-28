【2月28日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 2月28日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（28日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

Kissbaby Club派5,000個口罩

Kissbaby Club今日（28日）上午10時半派5,000個外科口罩，65歲或以上的香港居民可領取口罩，名額1,000個，每人可領取5個口罩。

錦薈坊店：屯門錦薈坊地下106號舖

卓爾廣場店：屯門卓爾廣場地下G2B&G3舖

日本城用APP口罩攞籌服務今日開始登記

日本城開始試行攞籌計劃，今日下午1時半，接受會員登記。詳情：【口罩供應】日本城今日1時半開始會員登記 指定4間分店共派1920張口罩籌

K Club優惠平台派300份抗疫禮包

K Club優惠平台今日（28日）上午10時半向70歲或以上之香港長者派300份抗疫禮包，包括5個口罩及1支酒精搓手液25ml。80歲或以上可以安排代領。

地址：筲箕灣寶文街2號海峰中心地下8號舖

Glimmer.hk 微光派1,000份防疫包

Glimmer.hk 微光今日(28日）下午1時至7時派1,000份防疫包，每份包括5個口罩及50ml搓手液，名額1000個，每人限取1份。口罩對象主要為長者、醫護及基層人士。

地址：觀塘成業街11號華成工商中心地下門口數量：1000份(每人5個口罩+50ml搓手液）

卓悅今日沒有口罩發售

卓悅在fb宣布今日（28日）全線分店沒有口罩發售，請大家不要排隊。

甜入心及金枕頭泰國餐廳一連三日共派3,000個口罩

甜入心接收了善心人捐贈的3,000個口罩，於2月28日至3月1日在3間指定店鋪派發給有需要的長者。地間地點詳情：【口罩供應】甜品店2月28日起派3000個口罩 3間指定店鋪免費派發

九龍樂善堂油尖旺及黃大仙區派1,300包口罩

「樂善堂口罩銀行」由2月24日起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

28/2/2020 （五）

對象：油尖旺及黃大仙區基層家庭及人士 （1,300包）

網上登記鏈結：請【按此】（於今天（28日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

登記詳情及其他登記日子：【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩 每包10個指定地區派發【附登記方法】

日本城即將推出用APP口罩攞籌服務

日本城即將推出用APP口罩攞籌服務，讓大家先拎籌，後到店購買，登記方法：【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

責任編輯：王芷瑩