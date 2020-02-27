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【新冠肺炎】日本確診人數急增至894宗　安倍宣布全國中小學3月2日起停課

親子 18:40 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

日本全國中小學3月2日起停課。

日本的新冠肺炎疫情日益嚴重，截至今日（27日）確診人數已增至894宗，全國死亡人數亦增至8人。其中疫情嚴峻的北海道昨（26日）決定今日起關閉所有公立中小學，停課一星期，以免擴大疫情。首相安倍晉三亦於今日宣布，全國中小學於3月2日起停課，直至春假完結為止。

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北海道率先停課

日本今日新增18宗確診個案，其中15宗來自北海道，當地患者包括兩名不足10歲的兒童。《朝日新聞》報道，北海道教育委員會26日決定，道內1665間公立中小學從27日起全面停課一星期，以免擴大疫情。

除了北海道，大阪一名女導遊上月底染病後，於2月1日康復出院，但其後再出現病徵，並於2月25日再次確診，為當地首宗二度感染個案。而大阪市政府稍早前亦宣布，市立幼稚園、小學、初中自2月29日起停課3月13日。

安倍宣布3月2日起停課

NHK報道，日本首相安倍晉三今日在政府對策總部會議上表示，目前北海道已關閉中小學進行消毒。而為防止兒童、學生感染擴大，未來一兩周是關鍵期，因此宣布全日本中小學3月2日起停課直至春假結束。由於目前為日本畢業季，安倍亦呼籲，若有畢業典禮、聚會須加強防疫措施，並免群聚感染。

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責任編輯：林愛娜

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