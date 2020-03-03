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【兒童健康】兒童睡眠時間太短可增肥胖及心臟風險　麻省總醫院：每日作息要一致

健康 16:06 2020/03/03

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

兒童睡眠時間太短，增肥胖及心血管疾病風險。

香港學生普遍都有睡眠不足的問題。麻省總醫院下屬兒童醫院（MGHfC）及哈佛醫學院的研究人員發表一項新研究，指青少年睡眠質素欠佳及時間太短，都會引致兒童的肥胖和心臟問題。而相比男孩子，這些影響在女孩子身上更顯著。                              

此外，睡眠時間長短、青少年選擇何時睡覺，以及他們平常參與什麼活動，都會增加肥胖或心臟代謝出現問題的風險。

據香港中文大學於2019年的一項香港青少年體力活動的調查，發現只有27.4%的青少年每日睡覺八小時，達國際睡眠協會倡議的標準。

睡眠質素欠佳、時間太短　可致兒童肥胖及心臟問題

麻省總醫院的兒科部門主管及《美國醫學會兒科醫學期刊》資深調查員Elsie Taveras指出，除了睡眠次數和質素，入睡時間及睡眠同樣重要，因為這會影響生理時鐘及睡眠時間表，並反映睡眠與其他日常活動的節奏，能否保持一致。

Taveras表示：「對於偏向在晚間活動、溫習而擾亂睡眠時間的青少年來說 ，他們更容易會感到晝夜不分，容易打亂生理時鐘。」

另外，我們的研究發現晚睡早起去上學的『夜貓』，腰圍和腹部脂肪比例，比早睡早起的青少年更高。」

研究人員更強調，青少年需在每日保持一致的作息時間，包括周末，以減低肥胖的風險，亦有助改善心臟代謝健康。

偏向晚間活動及有社交時差的青少年　更易肥胖

研究團隊邀請804名來自Project Viva的孩子參與研究，於20年前開始追蹤來自波士頓的母親和孩子，如何受早期生活因素影響長期健康狀況。科學家研究年齡由12至17歲的青少年的「時型」（chronotypes），即晝夜節奏；以及「社交時差」（social jet lag），即在上學日和假日的睡眠時間差別。結果發現，偏向晚間活動及有社交時差的青少年更容易變得肥胖。

哈佛陳曾熙公共衛生學院的前首席學者及Kaiser Permanente北加州研究分部科學家Elizabeth Cespedes Feliciano表示：

睡眠模式如在一周內有較大差異，便會影響正常生理機能，從而導致肥胖及心血管疾病風險。

Feliciano補充，研究結果反映生理時鐘導致肥胖問題中的重要性。而相比男孩子，這個影響對女孩子更為明顯。然而，我們暫時未能男女間具差異的原因，但我們認為生理條件和社會文化都會有一定的影響。

給父母的建議：

  • 孩子在每日（包括周末）的睡覺和起床規律要一致。
  • 限制孩子晚上的電玩時間
  • 避免讓孩子在晚上吸收咖啡因，以改善他們的睡覺模式。

責任編輯：楊宛茜

撰文 : 美國麻省總醫院

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