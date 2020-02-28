【遺體修復】前夫出軌欠債生意失敗欲輕生　堅強媽媽蛻變遺體修復師

▲ 堅強媽媽蛻變遺體修復師。

為人父母甚艱難，更何況是單親媽媽。馬來西亞遺體修復師青龍3段婚姻中，有2次遇人不淑，甚至獨自背著前夫巨債，於夜場賺錢養家。後來因生意協議失敗而一夜間失去所有，壓力爆煲的她萌生自殺念頭。幸好危急關頭，她遇上一名人生導師讓她迷途知返，甚至決心投身冷門的遺體化妝、修復、防腐行業，讓逝者以最完美的遺容走完最後一程。

▲ 青龍為遺體修復。(受訪者提供)

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背負壓力欲輕生 幸遇上人生導師

猶記得那日傍晚，青龍一個人漫無目的地在街頭游蕩，一心尋死。絕望的她，即使回想起家裏的孩子和母親，仍只想離開這個世界一走了之。或許是覓覓中的天意，青龍經過一間泰國廟，與一名泰國師傅傾訴。最後，師傅成功勸阻開導，指她「造孽太多」，建議從事「積功德」的工作來彌補所犯的過錯。

於是，青龍想起一直有興趣的殯葬業，決心入行。

入行困難重重

馬來西亞的殯葬業同樣極為冷門，青龍找遍家鄉、吉隆坡、新加坡的殯葬公司，均被一一拒絕。甚至有公司一而再，再而三地給予她就業希望，卻在最後關頭坦白「怕你是業內人士卧底，來偷師」，而拒絕。

不過一切都無礙青龍入行的決心，為了尋找相關工作，她隻身一人、身無分文地跑到新加坡，上午找工作，晚上在公園過夜，咬著麵包渡日。

為了生活、為了自己、為了家，最後為了清債務……才會孤身一人去新加坡。有時候，身不由己。

後來，她又一邊在夜場打臨時工，一邊找工作。每日晚上7時開始工作，凌晨7時收工，睡2個小時，又要出門找工作，生活苦不堪言。

由低做起的殯葬業

最後青龍成功找到一家新加坡殯葬公司工作，由低做起。起初，她只能在公司打雜，例如洗廁所、整理貨艙、洗靈車、抹棺木，後來會幫忙撿骨灰、海葬等。幸好青龍與上司和一名防腐師關係好，所以二人私底下不時教授她遺體防腐、修復及化妝的技巧。自此展開遺體修復的道路，四處奔走。

▲ 為遺體化妝。(受訪者提供)

青龍坦言，家鄉極少人能接受遺體修復、化妝，防腐更加不必談，所以她多次被殯葬公司拒絕，曾想過放棄殯葬工作，但幸好遇上目前的好老闆一直鼓勵，才堅持下來：

老闆一直鼓勵我，說萬事起頭難！我接受了！我當年死都不怕了，我何必怕眼前問題？ 所以我選擇繼續留在家鄉熬下去。

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母親曾力反入行 看到轉變後終接納

如今，青龍已有5年的殯葬業經驗，更是馬來西亞罕見的遺體修復師。其實，青龍的母親曾反對她入行前，說「做這行業都有臭屍味！如果堅持要做，別回家！」

但青龍已下決心，故用行動證明一切：

做了殯葬行業，我沒了夜生活、沒喝酒，整個人明亮多、精神多了。還會自己照顧孩子，真心顧家，現任（丈夫）又積極努力。

母親看到青龍的成績和改變後，態度也180度轉變，接受她的工作，甚至主動資助青龍到菲律賓修讀防腐課程，增進專業知識。

▲ 青龍到菲律賓學習遺體防腐。(受訪者提供)

數不盡的感動 無限大的意義

青龍認為，遺體修復、化妝是極為重要的步驟。因為人的遺容多數都不美觀，如果能幫亡者以最完美的遺容走完最後一程，家屬便能對亡者留下好印象，不會因不美觀而遺憾，減低精神上的痛楚，意義非常。

每次工作完看到家屬的反應、感謝，那種感覺會讓你覺得，真的幫到家屬很大的忙。因為他們多數都不會想到，親人遺容可以恢復原狀。

更重要的一點，遺修遺體並非只是修復亡者遺容，更是修復生者的心。她曾經遇過好幾次的家屬不敢靠近望一眼遺體，覺得自己的父母可怕，看了會睡不著：

連成年人都會害怕，更何況是小孩子......所以修復和化妝對我來說，是非常重要。可留下最後美好的印象離去。

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記者：楊宛茜