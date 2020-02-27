【口罩供應】甜品店2月28日起派3000個口罩　3間指定店鋪免費派發

▲ 有甜品店將於2月28日至3月1日免費派3,000個口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，社區發揮互助精神，舉行不同的抗疫物資送贈活動。有甜品店接收了善心人捐贈的3,000個口罩，於2月28日至3月1日在3間指定店鋪派發給有需要的長者。

【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

位於沙田的甜品店「甜入心」至2月起不斷募集口罩和派發給長者，近日在Facebook表示得到善心人捐贈的3,000個口罩，因此於2月28日至3月1日分別在沙田分店、淘大分店和粉嶺區一間金枕頭泰國餐廳派發，希望將香港人情味感染到全香港。口罩派發活動詳情如下：

日期 派籌時間 派發時間 地區 28/2（五） 下午1時半 下午2時 沙田 29/2（六） 下午2時半 下午3時 淘大 1/3（日） 上午9時半 上午10時 粉嶺

流程：

1. 即日起，善心人士捐出口罩一盒（50個），甜入心即送1小時甜品放題。善心人送口罩到店時段為中午12時至凌晨12時。

2. 每位合資格人士需先登記方可獲派口罩。

對象：

1. 65歲或以上之長者，凡出示長者證之年滿65歲或以上人士，登記後可獲派5個口罩。

2. 沙田區／九龍灣區／粉嶺區（跟據各區分店）香港居民，凡出示該區住址證明／住戶證並持有香港身份證人士，登記後每人最多可獲派3個口罩。

地址：

甜入心-沙田：沙田橫壆街1-15號地下L8F號舖好運中心

甜入心-淘大：九龍灣牛頭角道77號G281號舖淘大商場

金枕頭泰國餐廳：粉嶺一鳴路23號牽晴間G2舖

【2月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩