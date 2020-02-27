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【改善睡姿】腰痠骨痛未必因工作過勞　脊醫拆解常犯錯誤增加腰椎壓力元兇【附紓緩方法】

健康 21:00 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

腰痠骨痛，未必工作操勞有關。起床後感到腰痠背痛，可能是睡姿不正確。仰睡、側睡、側趴，趴睡，哪個睡姿才正確？TOPick向脊骨神經科醫生王漢榮了解，何謂錯誤的睡姿，以及紓緩腰痠背痛的方法。

錯誤睡姿：趴睡、側趴

王漢榮醫生表示，仰睡、側睡為正確睡姿。長期趴睡、側趴為正確睡姿，很易導致腰痠背痛。趴睡雖以小童居多，但也有約20至30%成人有趴睡習慣。

趴睡

  • 肚臍向下，頭側向一邊，會令人腰椎、頸椎負荷較大，長期以此姿勢睡覺，易致腰痠背痛。

側趴

  • 腰部向前傾並旋轉，令腰椎產生很大壓力，處於旋扭的狀態。
  • 兩側肌肉不平衡，關節受壓，並非處於一個正常的放鬆狀態。

如何避免側睡變側趴？

正確側睡：

  • 整個人應該呈「蝦米」形狀，髖關節及膝蓋微微彎曲。在旁邊看，鼻尖、下巴應成一直線。

改善建議：

  • 側睡時雙腳夾著厚枕頭或攬枕睡覺，可令盆骨較平衡，以免其中一隻腳的放得太高，有助維持正確睡姿。
  • 枕頭不要太高或太矮。當向左側睡時，若枕頭太矮，頭部會左傾；若枕頭太高，頭部會右傾。

另外，仰睡時，頭部向上，墊高膝蓋，有助放鬆腰背肌肉。

紓緩方法

拉筋放鬆頸椎肌肉：

  • 首先挺直身子，左手繞過頭部，碰著右耳
  • 把頭部向拉扯，感到身邊右邊及肩頸部位繃緊
  • 維持姿勢10至15秒
  • 完成後，換右手碰左耳，重覆上述步驟。

熱敷

  • 在痛處用暖水袋敷5至10分鐘，用熱力令繃緊的肌肉放鬆。

記者：黃泳欣

健康問題 肩頸痛 肌肉痠痛 拉筋

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