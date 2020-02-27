有市民收冒認特首辦虛假電郵邀約參與活動 特首辦籲提高警覺 社會 19:21 2020/02/27 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向 ▲ 特首辦呼籲市民慎防冒認行政長官辦公室電郵。（經濟日報資料圖片） 行政長官辦公室發言人今日（27日）表示，今日收到多位市民查詢，指收到冒認行政長官辦公室發出有關邀約參與活動的電郵，呼籲市民提高警覺，慎防冒認本辦公室發出的虛假電郵。 發言人說，該電郵不是從政府電郵帳號發出，與行政長官辦公室無關，行政長官辦公室已報警處理。 記者：陳曉瑩 相關文章 【武漢肺炎】特首辦：要求部門減用政府口罩 不適用於公務員自備的口罩 14:27 2020/02/04 【武漢肺炎】特首辦：要求部門減用政府口罩 不適用於公務員自備的口罩 【口罩防疫措施】民建聯晤特首辦主任 促立法規管炒賣口罩 13:47 2020/02/13 【口罩防疫措施】民建聯晤特首辦主任 促立法規管炒賣口罩 譚志源再添猛將 特首辦「四朝元老」陳建平加入馬會駐京 19:38 2020/01/17 譚志源再添猛將 特首辦「四朝元老」陳建平加入馬會駐京 特首辦