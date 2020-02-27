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有市民收冒認特首辦虛假電郵邀約參與活動　特首辦籲提高警覺

社會 19:21 2020/02/27

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

特首辦呼籲市民慎防冒認行政長官辦公室電郵。（經濟日報資料圖片）

行政長官辦公室發言人今日（27日）表示，今日收到多位市民查詢，指收到冒認行政長官辦公室發出有關邀約參與活動的電郵，呼籲市民提高警覺，慎防冒認本辦公室發出的虛假電郵。

發言人說，該電郵不是從政府電郵帳號發出，與行政長官辦公室無關，行政長官辦公室已報警處理。

記者：陳曉瑩

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