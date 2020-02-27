【新冠肺炎】機場wi-fi蛋公司蝕入肉　「維訊數據」倒閉現第一滴血

▲ 有旅客到了維訊櫃枱後，才發現公司已結業。（程志遠攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情席捲日韓多國，市民外遊意慾大減。在香港機場，今日（27日）首次有wi-fi蛋公司結業，「維訊數據」停業並關閉機場櫃枱，據悉有員工未領2月份薪金及遣散費。

有同業稱，近日生意蝕入肉，日均營業額僅數百元，但櫃枱月租逾十萬，坦言難關難過，短期內要裁員、縮短營業時間，料本月埋單蝕本約60萬元。

▲ 快將出發旅行，才發現wi-fi蛋租賃商已結業。（程志遠攝）

機場至少6間wi-fi蛋公司

於香港機場1號客運大樓（T1）接機大堂對出，原本有6間公司開設櫃枱，提供wi-fi蛋租借服務。不過今日「維訊數據」櫃枱結業，張貼告示稱停止運作；維訊網頁則稱，受到社會事件及疫情影響，衝擊公司營運，因此停業。資料顯示維訊結業前，日韓台泰wi-fi蛋日租18元起，也出租語音翻譯機。

據悉維訊是機場首個倒閉的wi-fi蛋櫃枱，有旅客抵機場櫃枱時，才發現維訊已倒閉，事前無接到任何通知。另外有維訊員工未領取2月份薪金，遣散費分毫未收，約6至8名員工受影響，料日內往勞工處提出申索。

▲ 維訊櫃枱貼出停業告示。（程志遠攝）

業界：2月蝕60萬 生意大跌99%

代表3個wi-fi蛋服務供應商的「機場wi-fi業聯盟」召集人魏沛揚稱，首批3間wi-fi蛋公司於2015年暑假進駐機場，提供租借服務，至今有6間公司於T1開設櫃枱；經營成本方面，每個櫃枱面積約40平方呎，每月呎租索價3000至4000元不等，意味月租十萬起跳，他形容租金是「貴絕全球」。

身兼「wi-fiBB」公司董事的魏沛揚續稱，以往赴日、韓旅客的生意佔公司收入約六成，然而疫情肆虐令市民不敢外遊，赴港旅客也大減，估計近日機場人流較正常大減九成。生意方面，他指平均一天生意額約2萬至3萬元不等，但到去年8月的社會運動前後，生意已大減兩三成；及至近日疫情來襲，每日僅得4至5名客人，日均收入僅數百元。

因應疫情，魏稱機管局已提供減租兩成方案，為期3個月；但他指減租幅度追不上人流及生意跌幅，料本月要蝕本60萬元。他預計疫情要維持到4月，而旅遊業不會即時復甦，甚至學校暑假也要補課，料今年生意慘淡，短期內要無奈裁員、取消深宵營業時段，盼緊縮支出。他已聯絡機管局及器材供應商，盼對方因應市況，加大力度減租。

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▲ 有業界透露，櫃檯以招標形式投得，月租至少十萬元起。（程志遠攝）

機管局：紓緩措施已令櫃枱商戶受惠

機管局發言人稱，得知「維訊數據」櫃檯無營業，正了解其營運情況。局方續稱，因應疫情及早前的社會事件，機管局已向機場營運的公司及商戶，提供合共兩輪紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等，客運大樓櫃檯商戶亦有受惠。

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記者：吳卓峰