【新冠肺炎】政府3月2日起逐步恢復更多公共服務　康文署將重開部分戶外運動設施

▲ 康文署會重新開放部分戶外運動設施，例如網球場、草地滾球場、緩跑徑等，但會實施特別安排。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肺炎疫情肆虐本港，多項公共服務暫停。政府發言人今日（27）宣布，下周一（3月2日）起有秩序地逐步恢復更多公共服務，部分戶外運動設施亦會重開，但會實施特別安排，其中維園網球場將於下周二（3月3日）重開。

政府發言人表示，目前防控疫情仍然是政府首要工作，但考慮到社會運作的需要，各政策局及部門須採取針對性措施減少社交接觸，以及在實施預防感染措施的前提下，由下周一起提供更多公共服務，政府的最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

發言人指，康文署會重新開放部分戶外運動設施，例如網球場、草地滾球場、緩跑徑等，但會實施特別安排，以將於下周二重開的維多利亞公園網球場為例，為了減低社交接觸及避免人流聚集，每個球場只可容許4名人士進入，觀眾席、更衣室及淋浴設施會暫時關閉，以減少病毒在內傳播的風險。

發言人續稱，居屋的選樓服務將有限度恢復，為控制人流及讓各申請者之間可以有更多空間，房委會會適度減少每天選樓環節及邀請選樓的人數；房委會轄下的所有公共屋邨管理處會回復至每星期5天提供服務，管理處在接待大堂控制人流和排隊秩序。除了提供投遞箱外，屋宇署位於西九龍政府合署北座的樓宇資訊中心、收件處及一般查詢處將會重新開放，但會限制同一時間可接受服務的人士數目。而運輸署會持續增加金鐘、長沙灣、觀塘及沙田牌照事務處的網上預約續領正式駕駛執照或車輛牌照或申領國際駕駛許可證的名額，減少需要在辦事處等候的人數，為減低社交接觸，即時申請的櫃位服務將繼續暫停。

發言人說，為了更有效阻止病毒傳播，一些公共設施，例如公眾游泳池、室內運動設施等，不宜在現階段恢復開放；各政策局和部門會採取針對性措施，例如實施彈性上班時間，會議舉行的次數、時數和模式也會作出調整，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

記者：陳曉瑩