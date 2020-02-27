屯門醫院博愛醫院急症室使用過期內視鏡消毒泡沫　20名病人受影響

▲ 新界西醫院聯網發言人今日（27日）公布，一宗涉及屯門醫院及博愛醫院急症室使用過期消毒泡沫的事件。（資料圖片）

新界西醫院聯網發言人今日（27日）公布一宗涉及使用過期消毒泡沫的事件，屯門醫院及博愛醫院急症室由去年10月至今，曾使用同一批過期內視鏡消毒泡沫，為鼻咽內視鏡進行消毒，20名病人受影響。

屯門醫院急症室於周二（25日）接到一名員工報告，指一支放置在急症室使用的內視鏡消毒泡沫已過使用期限，新界西醫院聯網其後檢查轄下3間急症室的內視鏡消毒泡沫，發現屯門醫院及博愛醫院急症室均曾使用同一批過期消毒泡沫，為鼻咽內視鏡進行消毒。

鼻咽內視鏡檢查主要用作評估病人氣道有否阻塞。醫護人員為病人檢查前，需要進行3個清潔及消毒步驟拭抹內視鏡喉管，有關消毒泡沫為消毒程序中的第2個步驟。

消毒泡沫的保質期限一般為2年，涉及批次的保質期為去年9月30日。根據紀錄，涉事2間急症室由去年10月1日至今，為20名病人進行鼻咽內視鏡檢查時，使用了這批過期的消毒泡沫拭抹喉管。

聯網諮詢微生物學家意見，認為病人因此受感染的風險低，但為安全起見，院方會主動聯絡受影響病人解釋事件。院方會為17名病人安排健康評估，另外3名病人早前因自身疾病已離世。

新界西醫院聯網向受影響病人及公眾致歉，聯網表示非常關注今次事件，急症室亦已進行盤點確保所有用品均在保質期限內，並再次提醒職員要對醫療用品安全保持警覺性，避免同類事件再次發生，聯網亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。

責任編輯：馮琪雅