【新冠肺炎】海洋公園擬重開後限各景點入場人次    所有人入園前要檢查體溫

▲ 海洋公園計劃重新開園後，限制各景點的入場入次，及為所有訪客及員工在進入園區前探熱，加強防疫工作。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐本港，三大主題景點包括海洋公園、香港迪士尼樂園及昂坪360今年1月底開始暫時關閉，直至另行通知，迄今已一個月。海洋公園表示，計劃重新開園後，進一步提升園區衞生防疫措施，包括限制各景點的入場入次，而所有訪客及員工進入園區前亦必須通過體温驗測，詳情將於公園重開前公佈。

有網上社交媒體專頁的一則帖文指，傳海洋公園欲於3月16日重新開放。TOPick今日（27日）向公園求證及查詢，對方回覆時指，公園會繼續審視疫情及相關的事態發展，以訪客、員工及動物健康，以及社區對恢復正常社交和娛樂活動看法的考量下，釐定公園重開時間表及作出適時公佈。

▲ 海洋公園指，自1月起已全面提升訪客區及幕後設施的衛生防疫措施。（經濟日報資料圖片）

海洋公園稱，一直密切監察新冠肺炎在本港社區及海外各地的最新疫情發展 ，為減低在人多聚集地方可能出現的病毒傳播風險，園區自1月起已全面提升訪客區及幕後設施的衛生防疫措施，包括增加清潔及消毒次數、於電梯扶手及升降機按鈕噴上光觸媒消毒、於正門設置消毒地毯、設立洗手消毒站予訪客及員工使用，以及於當眼位置張貼告示提醒訪客及員工注意個人衛生等；公園前線員工亦加強監察訪客之健康狀況，有需要時由急救員提供協助。

公園續指，因應政府將新冠肺炎之應對級別提升至緊急，公園由今年1月26日暫時關閉，休園期間會繼續在園區進行全面清潔及消毒工作。

▲ 海洋公園說，受公園暫停開放影響的退票安排已於公園官方網站公佈。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩