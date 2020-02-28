【齊心抗疫】袁國勇徒弟鄭智聰守護瑪麗：冀零醫護感染新冠肺炎

▲ 由鄭智聰及黃淑貞帶領的7人感染控制小隊，電話每日24小時待命，以即時解答同僚的防疫問題。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，誰想過有日竟人人化身口罩專家，何謂PFE、BFE、VFE級別口罩說得頭頭是道。醫院作為高危地方，院內人人擔驚受怕，此時有賴醫院內的感染控制團隊作「定海神針」。曾任袁國勇教授徒弟，經歷03年沙士一役，現任瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任的鄭智聰醫生有感而發：「希望在我任內，能做到醫護在大型疫症下零感染。」

瑪麗醫院的感染控制團隊為7人小隊，除鄭智聰醫生外，還有黃淑貞護士出任高級護理主任。鄭智聰坦言，自年三十晚（1月24日）起，每日均有出現在醫院至深夜，電話24小時待命，務求即時解答同僚的防疫問題，並冀在10分鐘內出現到醫護面前，令醫護安心，「雖然辛苦，但這不是一份工作，是有意義的使命。」

鄭智聰指，疫情下，感染控制團隊需擔當起「總部、醫院、聯網」的三方溝通橋樑，以傳遞訊息及制定適切的感染控制措施。黃淑貞形容，感染控制團隊的定位為「定海神針」，透露曾於4日內，合共為192名護士提供穿着保護衣的面對面訓練。她舉例指，曾有產房護士擔心，若有孕婦為隱形患者，當嗅「笑氣」作止痛時，其霧化程序會使病毒四散，感染控制團隊隨即趕至，並為護士作環境及程序的評估，讓護士放下心頭大石。

另外，有專職抽血的門診護士，常因不安而大費周章地穿上全套保護衣，鄭智聰指，設身處地明白到護士的擔憂，故決定僅用外科口罩，與護士及病人在抽血過程中共處一室，希望以身體力行讓護士釋除不必要的疑慮。

17年過後，鄭智聰認為，面對大型疫情，今日醫院設計及防疫措施已有大躍進，如負壓病房外設有緩衝區，可用作更換保護衣，醫護離開負壓病房後，便可只用外科口罩在乾淨的病房走廊上行走，不用一直在病房內穿上保護衣，「當年房間好細，要3個人逼在一起換保護衣，容易相互感染，3個人更要用上1小時來脫保護衣。」

鄭智聰緊記，2003年與袁國勇教授，冒着危險徒步走到淘大花園中，一棟仍建築中而未有圍欄的大廈天台，以視察該地盤是否爆發沙士源頭的經歷，在2008年出任感染控制主任時，本着從袁教授身上學到的冒險精神，答應自己，任內要盡最大努力，做到醫護在大型疫症下零感染。

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記者：鄧凱文