【鑽石公主號】在日確診港人增至72人　8人康復出院　數間航空公司對專機接載密切接觸者返港有保留

▲ 「鑽石公主號」郵輪，再多兩名港人感染新冠肺炎，政府指幾間航空公司對提供專機接載日本港人有保留。（法新社圖片）

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，再多兩名港人感染新冠肺炎，令在日本的染病港人增至72人，而截至昨日則有8名患者康復出院，其中4人已返港，其他則留在日本陪伴確診家人，或等候入境處協助安排返港。政府又指，正研究安排接載鑽石公主號確診港人密切接觸者返港，惟有數間航空公司對提供專機接載有保留。

政府發言人今日（27日）表示，新確診的兩名患者，為港人患者的密切接觸者，而8名已痊癒的港人在在獲准出院前已進行兩次檢測，化驗結果均是陰性，相信不具傳染性，衞生署已提醒他們在抵達香港國際機場時，主動聯絡港口衞生科職員，以便進行健康評估和14天醫學監察。

【新冠肺炎】曾到北角福慧精舍70歲患者確診 家住將軍澳寶盈花園 防護中心仍未找到佛堂感染源頭



發言人說，一名屬於密切接觸者的港人在日本完成檢疫後獲准離開，由於他由離開「鑽石公主號」當天、即星期日（23日）起計，未滿14天檢疫期限，返港後已入住駿洋邨的檢疫中心，繼續接受檢疫，目前仍有28名密切接觸者在日本。

發言人指，確診港人及密切接觸者分布在11個縣市，正在日本的23名入境處人員，已分成小隊協助他們，3名醫生組成的衛生署醫療隊，會盡量到不同地點探望患者及家人，並接觸主診醫生，在情況許可下安排與患者溝通或向其家人了解，評估患者是否得到適切的醫療安排。

【新冠肺炎】籲港人減少聚集 張竹君：不要以為戴上口罩就很安全

發言人同時提及，過去數天，政府積極研究安排「鑽石公主號」郵輪，與患者有密切接觸的港人，由日本提早回港的可行方案，惟因他們仍在接受檢疫並存在一定的感染風險，入境處會繼續密切關注情況，提供所需協助，包括協助安排他們完成檢疫後盡早返港，然而政府接觸的數間航空公司對提供專機接載他們回港有所保留，加上他們分散在日本11個不同的縣市，政府接觸的多間陸路交通接駁服務公司均不願承接服務要求。

政府早前先後安排3班包機，合共接回193名「鑽石公主號」郵輪港人乘客返港，至今共有25名港人自行乘搭其他航班回港，全部已入住駿洋邨的檢疫中心，其中7人確診染病。

【新冠肺炎】日本確診人數急增至894宗 安倍宣布全國中小學3月2日起停課

記者：陳曉瑩