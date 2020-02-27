【新冠肺炎】今晚再新增一宗確診個案　89歲女患者獨居北角曾多次到佛堂

▲ 位於北角美輪大廈的「福慧精舍」佛堂再錄得一宗確診個案。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎(武漢肺炎)肆虐，衞生防護中心公布，截至今晚(27日)8時，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港確診個案累計93宗。2宗個案均與北角「福慧精舍」佛堂群組個案有關。

第92宗個案涉及一名70歲女子，她有長期病患，居於將軍澳寶盈花園第4座。病人自本月13日起出現咳嗽帶痰，並於同日及23日向同一名私家醫生求醫。她昨日(26日)致電中心熱線，獲安排入住基督教聯合醫院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月24、25日以及本月1日至8日期間每日到訪「福慧精舍」佛堂。其同住的兒子因出現病徵被送往聯合醫院接受治療，其媳婦及孫子則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。



第93宗個案是透過為普通科門診及急症室病人進行的「加強化驗室監測」計劃確診，涉及一名89歲女子，本身有長期病患，獨居於北角錦屏街40-78號鴻福大樓。病人自本月25日出現間歇咳嗽，昨日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，今日病人的深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，獲安排往伊利沙伯醫院入院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，但於1月25日以及本月1日至12日期間多次到訪「福慧精舍」佛堂。



中心的流行病學調查顯示，第92及93宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89及91宗個案合共14名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。中心呼籲於一月二十五日後曾到訪有關佛堂的市民致電衞生防護中心熱線，如該人士出現相關病徵，中心會安排入院接受治療。中心今日亦會發信提醒私家醫生最新情況。

責任編輯：蘇文軒