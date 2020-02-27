【新冠肺炎】政府豁免中英街居民強制檢疫安排

▲ 政府自26日起加強對沙頭角邊境禁區內中英街的進出管制。（網上圖片）

政府今日（27日）宣布，保安局、民政事務局和食物及衞生局詳細考慮了沙頭角中英街的特殊情況和衞生風險評估，以及沙頭角內地範圍的香港居民有確切需要經中英街進入香港境內以應付日常所需，因此從公共衞生角度考慮後，豁免居民經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受強制檢疫，只須接受醫學監測。

政府指根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），「證明屬居住於沙頭角內地範圍的香港居民類別人士」，已獲豁免經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受強制檢疫，條件是有關人士在進入前的14天期間，沒有前往沙頭角內地禁區以外的內地其他地方，並且須接受為期14天的醫學監測。

發言人解釋，政府是考慮到中英街屬禁區的特殊情況和當地居民的日常生活需要，居民必須提交身分及居住證明，才可在經過中英街進入香港境內時獲豁免強制檢疫。北區民政事務處、警方和衞生署已派駐人員於中英街檢查站落實措施，並向居民解釋所需程序和安排。

為了配合防疫工作，政府自26日起加強對位於沙頭角邊境禁區內的中英街的進出管制。居住在沙頭角內地禁區的香港居民經中英街進入香港邊境禁區範圍時須接受醫學監測，即他們外出時必須佩戴外科口罩和每日量度體溫，並致電衞生署熱線呈報任何不適。所有離開中英街內地禁區進入香港範圍的人士，必須經衞生署派駐人員量度體溫。

此外，警方同時收緊持禁區許可證人士進入中英街的安排，只有在中英街香港境內居住或工作的香港居民，或於接連中英街的內地禁區內居住的香港居民，才獲批准進入中英街。

責任編輯 李志強