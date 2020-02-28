【新冠肺炎】大坑確診者的狗隻對病毒呈弱陽性反應　入住動物居留所接受檢疫

▲ 住在大坑瑞士花園的60歲女患者及其29歲外傭近日確診。（車耀開攝）

漁護署發言人今日（28日）表示，一隻居於大坑確診者家中的狗隻對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應。根據衞生防護中心的資料，一名60歲女患者、本身是馬會會員及其29歲外傭近日也感染武漢肺炎，她們分別在2月25日及26日確診，同住在大坑瑞士花園。

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漁護署凌晨表示，在2月26日接獲衞生署轉介，指一名確診者的狗隻需交予漁護署。漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。該狗隻並無任何相關病徵。

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目前港珠澳大橋口岸動物居留所內只有以上狗隻接受檢疫，並沒有其他動物。署方人員會加強清潔消毒居留所內的設施。

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漁護署指出，現時未數據證明寵物會感染而發病或傳播新型冠狀病毒，署方對上述狗隻進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗隻是已感染該病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒，也會繼續為有關狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。



發言人表示，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫。牠會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行新型冠狀病毒測試。

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又提醒畜養寵物人士，須經常保持良好衞生習慣，當與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精搓手液徹底清潔雙手；畜養者外出應佩戴口罩。發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

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記者：伍瑋瑋