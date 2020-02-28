【愛火重燃】馮盈盈疑與醫生前度復合　情人節前夕尖沙咀撐枱腳

▲ 馮盈盈疑與醫生前度復合，情人節前夕撐檯腳。

馮盈盈與男友復合？在去年年底，宣布與拍拖4年男友分手的馮盈盈，今日（2月28日）被踢爆指，有人看到盈盈於情人節前夕與分了手的醫生前度Martin（鍾文浩）在尖沙咀撐枱腳，全程表現親暱溫馨，盛傳二人已重拾舊好、愛火重燃。

港女馮盈盈於去年12月底在社交網站宣布，與拍拖四年多的醫生男友Martin分手，當時有指因二人因為「相處好同住難」的問題，同居後發現問題漸生而決定忍痛分手，位於何文田的昔日愛巢，已見到被放到地產公司放租。

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▲ 入行以來馮盈盈一直大方公開戀事。（instagram圖片）

傳馮盈盈轉地下情

於早前又有網民爆料，指見到馮盈盈與Martin現身中環嘉年華、情人節前夕撐枱腳慶祝，疑二人轉為地下情。

當時馮盈盈否認傳聞，又解釋情人節前夕當晚還有爸爸在場，三人見面是為了討論之前夾份置業的處理安排。

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▲ 相戀期間馮盈盈經常公開放閃。（instagram圖片）

盈盈Martin枱腳賞維港

不過今日馮盈盈再被踢爆，有人影到盈盈於情人節前夕（2月13日）與Martin在尖沙咀撐枱腳，位置飽覽維港醉人景色。

二人所坐的位置燈光昏暗，喝了點酒的馮盈盈身體側向Martin，不時傾頭專心傾聽對方說話。未有喝酒的Martin則說到手舞足蹈，落力哄馮盈盈開心。

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▲ 盈盈被拍到與前度一起撐枱腳疑復合。（instagram圖片）

回顧盈盈與男友4年情

馮盈盈於2016年參選香港小姐並獲得冠軍，當時她已經走誠實路線，公開有位熱戀中的圈外男友，入行後亦不避嫌，經常把男友掛在口邊，大曬恩愛。

可惜，在去年底馮盈盈突然在社交網站發文，表示結束這段4年多的感情。

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▲ 分手後馮盈盈提及男友不禁落淚。（instagram圖片）

據指因為在去年6月馮盈盈瞞著家人，為Martin付首期置業，更願意物業上只得男友名字。

不過，自從二人同居後，出現了不少問題，令感情生變導致分手。今年一月見到他們位於何文田的海景連天台單位放租，以為情已斷，怎料不足一個月已傳出復合好消息。

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