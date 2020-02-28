  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (週五) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】陳肇始：醫管局人手不足　增撥款助醫生晉升

社會 09:46 2020/02/28

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 大醬園 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

食物及衞生局、食環署、衞生署及醫管局等交代財政預算案。 （馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波在星期三（26日）公布2020/21年度的《財政預算案》，在醫療衞生方面的總開支為977億元，其中醫院管理局總撥款佔766億元，同時在2020/21年度將額外撥款5.66億元加開顧問醫生等職位，以挽留醫護人手。食物及衞生局局長陳肇始、 醫管局行政總裁高拔陞、食物及衞生局常任秘書長謝曼怡、衞生署署長陳漢儀、食物環境衞生署署長劉利群今日（28日）交代預算案的情況。

【一文看清】陳茂波財政預算案2020重點　財爺派糖派錢你有沒有受惠？【不斷更新】

【財政預算案2020】醫護批評抗疫裝備不足　陳茂波指在支援醫療上必定會「全力以赴」：全力以赴支援醫護兼審視加薪

食物及衞生局長陳肇始指，防疫抗疫基金撥款47億元予醫管局，作為前線人員薪酬開支和津貼、增購防護裝備、提供特別租金津貼，以及在抗疫工作中提升化驗室支援、購置藥物和儀器等。

政府對於醫管局經常性撥款多年來累計增加3成多，達至750億。陳肇始指醫管局當前急務是人手不足，故此挽留人手是重點之一。而醫管局會推行退休後重聘計劃，五年內增加200個副顧問醫生晉升機會，並提供專科護士額外津貼，有關撥款會由下個財政年度的1.6億，逐步增加至2025至26年度達12億。

在地區醫療服務上，除了已經在葵青建立首間地區康健中心外，政府已經預留6.5億在未來2年於另外6個地區建立地區康健中心，同時會再預留約6億元，未來2年在其餘11區建立過渡性的「地區康健站」。

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」

責任編輯：伍瑋瑋

 

 

 

陳肇始 食物及衞生局 財政司 衞生署 食物環境衞生署 罷工

最高瀏覽

【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
11:08 2020/02/27
【新冠肺炎】港大發現一滴口水有10萬病毒　何栢良：醫護面壁進食減少傳播風險
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
14:49 2020/02/27
【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲　小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫