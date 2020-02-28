【財政預算案2020】陳肇始：醫管局人手不足　增撥款助醫生晉升

▲ 食物及衞生局、食環署、衞生署及醫管局等交代財政預算案。 （馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波在星期三（26日）公布2020/21年度的《財政預算案》，在醫療衞生方面的總開支為977億元，其中醫院管理局總撥款佔766億元，同時在2020/21年度將額外撥款5.66億元加開顧問醫生等職位，以挽留醫護人手。食物及衞生局局長陳肇始、 醫管局行政總裁高拔陞、食物及衞生局常任秘書長謝曼怡、衞生署署長陳漢儀、食物環境衞生署署長劉利群今日（28日）交代預算案的情況。

【一文看清】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖派錢你有沒有受惠？【不斷更新】

【財政預算案2020】醫護批評抗疫裝備不足 陳茂波指在支援醫療上必定會「全力以赴」：全力以赴支援醫護兼審視加薪

食物及衞生局長陳肇始指，防疫抗疫基金撥款47億元予醫管局，作為前線人員薪酬開支和津貼、增購防護裝備、提供特別租金津貼，以及在抗疫工作中提升化驗室支援、購置藥物和儀器等。

政府對於醫管局經常性撥款多年來累計增加3成多，達至750億。陳肇始指醫管局當前急務是人手不足，故此挽留人手是重點之一。而醫管局會推行退休後重聘計劃，五年內增加200個副顧問醫生晉升機會，並提供專科護士額外津貼，有關撥款會由下個財政年度的1.6億，逐步增加至2025至26年度達12億。

在地區醫療服務上，除了已經在葵青建立首間地區康健中心外，政府已經預留6.5億在未來2年於另外6個地區建立地區康健中心，同時會再預留約6億元，未來2年在其餘11區建立過渡性的「地區康健站」。

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000 解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」

責任編輯：伍瑋瑋